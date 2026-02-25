Ο Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή των ΝΕΩΝ «15 Λεπτά», και τον Γιώργο Παπαχρήστο για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και τις πρόσφατες διαγραφές στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις παρουσίασε ως αναγκαίο πολιτικό και ηθικό μήνυμα προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι «η αλλαγή σελίδας» αποτελεί πρακτική επιλογή και όχι απλή ρητορική. Στόχος, όπως είπε, είναι να εμπεδωθεί η εικόνα σοβαρότητας και πειθαρχίας, ακόμη κι αν αυτό έχει εσωκομματικό κόστος.

Αναφερόμενος στο ζήτημα Πολάκη, ο Φάμελλος απέφυγε τη μετωπική σύγκρουση, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι εσωτερικές διαφωνίες κρίθηκαν στο συνέδριο, μειοψήφησαν και έκλεισαν. Δεν μπήκε στη λογική να απαντά σε αναρτήσεις ή σχόλια «από τα μέσα», επιμένοντας πως το κόμμα δεν θα επιστρέψει σε κύκλο εσωστρέφειας. Το μήνυμα ήταν σαφές: όποιος αμφισβητεί τη γραμμή, το κάνει εκτός της κεντρικής στρατηγικής.

Το βασικό πολιτικό του στοίχημα εντοπίζεται στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου. Δεν μίλησε για ευκαιριακή εκλογική σύμπραξη, αλλά για κοινό πρόγραμμα, κοινό ψηφοδέλτιο και στρατηγική σύγκλιση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την πόρτα στη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι αποχώρησης δεν υφίστανται πλέον.

Ο Φάμελλος έθεσε πέντε συγκεκριμένους άξονες που θεωρεί ελάχιστη βάση συνεργασίας: εργασιακά, δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια και στις τράπεζες, ενίσχυση υγείας και παιδείας, καθώς και αλλαγές στη Δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να δώσει προγραμματικό περιεχόμενο στη συνεργασία και όχι να τη διατηρήσει σε επίπεδο συνθημάτων.

Προς μια νέα πολιτική σύγκλιση

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιδίωξε να παρουσιάσει καθαρά την κατεύθυνση που θέλει να δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ: λιγότερη εσωστρέφεια, περισσότερη προγραμματική πίεση και άνοιγμα σε συνεργασίες. Το κεντρικό του αφήγημα είναι η συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου διακυβέρνησης. Δεν μίλησε για προεκλογικό «παζάρι», αλλά για στρατηγική σύγκλιση με κοινό πρόγραμμα και κοινό ψηφοδέλτιο.

Απευθύνθηκε ευθέως σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, ενώ άνοιξε τη συζήτηση και σε πρόσωπα εκτός Βουλής, όπως οι Νίκος Κοτζιάς, Λούκα Κατσέλη και Πέτρος Κόκκαλης. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση «ποιοι χωράνε», απάντησε χαρακτηριστικά: «όλοι οι καλοί χωράνε». Με αυτό το μήνυμα επιχειρεί αφενός να πιέσει το ΠΑΣΟΚ, αφετέρου να αποτρέψει σενάρια διάσπασης ή νέου κόμματος από τον Τσίπρα, επιμένοντας στη σύγκλιση.

Στην προγραμματική βάση της συνεργασίας, επανέλαβε τα βασικά ζητήματα: επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και στις τράπεζες, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και αλλαγές στη Δικαιοσύνη ώστε να μην εξαρτάται η ηγεσία της από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εκεί, όπως τόνισε, πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση – όχι στα πρόσωπα, αλλά στις πολιτικές επιλογές.