Για περίπου οκτώ ώρες θα περιοδεύσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έβρο – μια εκλογική περιφέρεια ειδικής βαρύτητας για τη ΝΔ, η οποία δέχεται συνολικά στον Βορρά πιέσεις εκ δεξιών -, ξεκινώντας από τον τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας σε πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές και καταλήγοντας στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Αφορμή, το κομματικό προσυνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, υπό τον τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα» και με δύο πάνελ: ένα του Μητσοτάκη με πολίτες (την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, έναν εθελοντή πυροσβέστη) και άλλο ένα των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο προσυνεδριακός διάλογος αντιμετωπίζεται από τον Μητσοτάκη ως κομβικός στην επιχείρηση γαλάζιας επανασυσπείρωσης – και άρα βελτίωσης των δημοσκοπικών επιδόσεων της ΝΔ. Προσώρας όμως, παρότι το κυβερνών κόμμα διατηρεί αποστάσεις ασφαλείας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκύπτουν σοβαρά «καμπανάκια» από τα γκάλοπ. Διαφαίνεται για παράδειγμα η δυσκολία της ΝΔ να βουτήξει στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά.

Εξάλλου είναι το εύρος απήχησης της ΝΔ, όπως εμφανίζεται στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου των δημοσκόπων, αυτό που προκαλεί εσωτερικές αναταράξεις, καθώς πυροδοτεί τις αγωνίες των κυβερνητικών στελεχών, τον προβληματισμό εντός του κόμματος και τελικά ενεργοποιεί «προσωπικές» στρατηγικές και ατζέντες.

Στην ίδια κατεύθυνση απειλεί με περαιτέρω παρενέργειες η φημολογία του κυβερνητικού ανασχηματισμού. Το επικρατέστερο σενάριο, όπως έχουν γράψει tanea.gr, είναι ότι ο Μητσοτάκης θα πατήσει το κουμπί γύρω στο Πάσχα, εντός του Απριλίου δηλαδή, καθώς και ότι θα επιλέξει ένα στοχευμένο σχέδιο αλλαγών, πρωτίστως αλλά όχι μόνο σε υφυπουργικό επίπεδο και, οπωσδήποτε, με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027.

Ζητείται ενότητα, αλλά…

Μπροστά σε ένα δίμηνο προκλήσεων για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από τις κυβερνητικές αποφάσεις μέχρι και τον Απρίλιο θα διαφανεί το πώς η ΝΔ θα εισέλθει στον τελευταίο χρόνο πριν από την εθνική αναμέτρηση, ο πρωθυπουργός ξορκίζει την εσωστρέφεια. Αντίθετα, ζητάει «συστράτευση» και «ενότητα στον κοινό σκοπό», μόνο που κατά διαστήματα έρχονται στο προσκήνιο συζητήσεις που είναι υπαρκτές εδώ και καιρό αλλά όχι δημόσια. Ενδεικτικό το περιβάλλον που δημιούργησαν οι πρόσφατες αιχμές του Νίκου Δένδια με τον προσεκτικό διαχωρισμό κόμματος και παράταξης και με τις αναφορές στα γαλάζια «δυάρια» στις δημοσκοπήσεις τα οποία, όπως είπε, «δεν αξίζουν» στη ΝΔ.

Είναι σαφές ότι οι ανησυχίες Δένδια δεν εκφράζουν μόνο τον ίδιο. Αντίστοιχα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης συμμερίστηκε το άγχος του υπουργού Άμυνας και υπογράμμισε την ανάγκη η ΝΔ να ανακτήσει τον παραδοσιακό πολιτικό χώρο της. Και ενώ ο Δένδιας επί της ουσίας έδειξε ότι ετοιμάζει σημαντική παρέμβαση στο συνέδριο του Μαΐου στην Αθήνα, προέκυψαν βολές εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος χαρακτήρισε «θεμιτό» σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες «αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη».

«Κοινωνικό» πρόσημο

Το τελευταίο που χρειάζεται το Μαξίμου είναι να ανοίγουν δημόσια και με εσωτερικά «τζαρτζαρίσματα», συζητήσεις για τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της ΝΔ. Διότι παλεύει στους επόμενους μήνες να πείσει τους πολίτες ότι ανοίγει βηματισμό συντονισμένα και με «κοινωνικό» πρόσημο.

Από το χθεσινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις του μεθεπόμενου υπουργικού συμβουλίου στο τέλος του Μαρτίου για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ στα βασικά μηνύματά του ήταν ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του «επίμονου προβλήματος της ακρίβειας». Εκτός από τις αναμενόμενες ανακοινώσεις του Μαρτίου για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, το Μαξίμου αναμένεται να ξεκλειδώσει τον Απρίλιο περαιτέρω «θετικές» ειδήσεις μέσω του υπερπλεονάσματος του 2025.

Στο μεταξύ όμως επίκειται η μαύρη επέτειος της τραγωδίας των Τεμπών, το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη της δίκης έχει προσδιοριστεί στον Μάρτιο και μένει μεταξύ άλλων να φανεί πότε (ίσως και πριν από το καλοκαίρι) και πως θα επηρεάσει το πολιτικό κλίμα και την κυβερνητική εικόνα μια νέα, σύμφωνα με τη φημολογία, δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.