«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και αντοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει ένα ακόμη έτος πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».