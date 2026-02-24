«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και αντοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο.
Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει ένα ακόμη έτος πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace.
