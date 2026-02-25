Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μακρόπουλος, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (25/02), ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου «Βοτανικός», όπου και εμφανίζεται, ενημερώνοντας το κοινό για την ακύρωση των προγραμματισμένων του εμφανίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης.

«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.