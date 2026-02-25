Ένας άντρας έπεσε το μεσημέρι μέσα σε πηγάδι στην περιοχή του Τυρνάβου και από την Πυροσβεστική υπηρεσία στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Ήταν γύρω στη μια το μεσημέρι όταν η Πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι ένας άντρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε ένα πηγάδι της περιοχής, βάθους 15 μέτρων.

Όταν πήγαν στο σημείο οι 12 πυροσβέστες, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να διαπιστώσουν αν ο 43 ετών αλβανικής καταγωγής άνδρας είχε τις αισθήσεις του.

Κατέβηκαν στο πηγάδι με ειδικούς ιμάντες και με φορείο καθώς, διαφορετικά, θα μπορούσε να του προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά.

Ύστερα από δύο ώρες κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

