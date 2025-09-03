Ένας 78χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στον Αλμυρό Βόλου το πρωί της Τετάρτης 3/9. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας έκανε κάποιες εργασίες συντήρησης στο πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του, όταν ζαλίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει μέσα.

Στο σημείο του ατυχήματος, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αλμυρού, άνδρες της ΕΜΑΚ από τον Βόλο, καθώς και αστυνομικοί. Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό του Κέντρου Υγείας Αλμυρού.

Από την πτώση ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στο κεφάλι, τα άκρα και τα πλευρά. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε πιθανολογείται ότι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή του.Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.