Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο την Καθαρά Δευτέρα το μεσημέρι.

Υπνεθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε την Τρίτη (24/2), όταν ένας κρατούμενος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου απέδρασε. Ο 47χρονος κρατούμενος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνοιξε το παράθυρο της ΜΕΘ, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε σε διπλανό θάλαμο και από εκεί κατάφερε να διαφύγει.

Οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον αντιλήφθηκαν και τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο ο 47χρονος τελικά ξέφυγε. Όπως ανέφερε αξιωματικός της Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος «έφυγε με τους ορούς», χωρίς να διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες.