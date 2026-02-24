Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (24/2) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας κρατούμενος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου απέδρασε. Ο 47χρονος κρατούμενος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες το μεσημέρι (23/2) άνοιξε το παράθυρο της ΜΕΘ, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε σε διπλανό θάλαμο και από εκεί κατάφερε να διαφύγει.

Οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον αντιλήφθηκαν και τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο ο 47χρονος τελικά ξέφυγε. Όπως ανέφερε αξιωματικός της Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος «έφυγε με τους ορούς», χωρίς να διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Αρχές τον αναζητούν, ενώ παραμένει άγνωστο αν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, δεδομένου ότι είχε υποστεί σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο πριν μεταφερθεί από τις φυλακές στο νοσοκομείο.