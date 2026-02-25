Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, το Αιγαίο καταγράφει νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, με αυξημένες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στις 25 Φεβρουαρίου 2026, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν συνολικά σε 4 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, το τουρκικό UAV πραγματοποίησε 3 παραβάσεις και 1 παραβίαση, ενώ το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας προχώρησε σε 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Όπως τονίζεται, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.