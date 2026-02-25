Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 51χρονος διανομέας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή.

Όσο για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

«Πήγες να με σκοτώσεις»

Κάμερα κατέγραψε το επεισόδιο στη συμβολή της Αχαρνών με την οδό Νιρβάνα στα Κάτω Πατήσια, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών. Ντελιβεράς επιτίθεται σε οδηγό αυτοκινήτου για την προτεραιότητα στον δρόμο κι λίγο αργότερα οι δυο τους ανταλλάσσουν χτυπήματα στη διασταύρωση κάτω από το φανάρι.

Στο «Live News» μιλάει η κόρη του 70χρονου οδηγού για τα αίτια του επεισοδίου. Όπως λέει, αυτό προκλήθηκε από ένα λάθος φλας που άναψε ο πατέρας της και εξόργισε τον ντελιβερά.

Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση. Ο ντελιβεράς, σύμφωνα με την Αστυνομία, έβγαλε κάποια στιγμή το κράνος του και με αυτό χτύπησε τον οδηγό, ο οποίος από κάποια στιγμή και μετά, κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 15:00 χθες το μεσημέρι. Στο πρώτο καρέ του βίντεο φαίνεται ο ντελιβεράς να απευθύνεται στον οδηγό με άγριες διαθέσεις. Κατεβαίνει από το μηχανάκι του και κατευθύνεται στο παράθυρο.

Το επεισόδιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο ντελιβεράς ακινητοποιεί το μηχανάκι του στο φανάρι και ο 70χρονος οδηγός κατευθύνεται προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον ντελιβερά.

Όλα αυτά με την κυκλοφορία στην περιοχή να συνεχίζεται. Αυτοκίνητα φαίνεται να περνούν από τη διασταύρωση, την ώρα που οι πεζοί συνέχιζαν για τους προορισμούς τους.

Στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του 70χρονου, βρισκόταν ο σκύλος του, όπως φαίνεται στα πλάνα. Η παρουσία του όμως δεν πτόησε τον ντελιβερά.