Σε 158 ανέρχονται τα εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα το Μάρτιο, τα οποία έχουν στόχο να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον επόμενο μήνα θα γίνουν 136 εργαστήρια δια ζώσης σε 80 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές όπως:

– Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

– Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας

– Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

– Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου

– Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας

– Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

– Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

– Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

– Προσωπικό επαγγελματικό αφήγημα (personal branding)

– Ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

– Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής

– Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού

Τα δια ζώσης εργαστήρια θα έχουν διάρκεια τριών ωρών, η ώρα έναρξης είναι 09:00 -11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2) και θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας αίτησης.

Δείτε το πρόγραμμα δια ζώσης εργαστηρίων: https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghramma-dia-zwsis-erghastirion-martios-2026.pdf

Τα διαδικτυακά e-Εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται έως 50 άτομα ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα και να δηλώσουν συμμετοχή στο: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.