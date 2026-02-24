Ο Πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συμβούλους του για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πρόσωπα με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων.

Όπως αναφέρουν ο ιστότοπος Axios και η εφημερίδα The Washington Post, οι ανησυχίες του Κέιν σχετίζονται με τον κίνδυνο να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Η Washington Post σημειώνει ότι ο στρατηγός επισήμανε επίσης ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, καθώς και την περιορισμένη στήριξη των συμμάχων ως παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Κέιν διατύπωσε τις επιφυλάξεις του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και ανώτερους συμβούλους του.

Ο στρατηγός φέρεται να προειδοποίησε ότι μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ έχουν μειωθεί λόγω της υποστήριξης που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Ισραήλ και την Ουκρανία. Παράλληλα, σε συσκέψεις στο Πεντάγωνο εξέφρασε ανησυχίες για πιθανές απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Τραμπ απέρριψε τα σχετικά ρεπορτάζ με ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τα «100% εσφαλμένα» και κατηγορώντας τα «Fake News Media» ότι ισχυρίζονται πως ο Κέιν αντιτίθεται σε πόλεμο με το Ιράν. Ο πρόεδρος τόνισε ότι ο Κέιν, «όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει Πόλεμο», αλλά παραμένει βέβαιος για τη νίκη, εφόσον δοθεί εντολή για στρατιωτική δράση.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο και υπογράμμισε την προτίμησή του για μια διπλωματική λύση. «Αν δεν κάνουμε μια Συμφωνία, θα είναι πολύ κακή ημέρα γι’ αυτή τη Χώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για το επίμαχο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όπως ανέφεραν επίσημες αμερικανικές πηγές, νέος γύρος συνομιλιών αναμένεται να διεξαχθεί την Πέμπτη στη Γενεύη.