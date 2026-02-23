Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο κλιμάκωσης πέραν των συνόρων του, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια τέτοια πιθανότητα, εφόσον αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Καλούμε όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να λάβουν σημαντικά μέτρα για να εμποδίσουν κάθε νέα κλιμάκωση», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «οι συνέπειες μιας νέας επίθεσης (σ.σ. εναντίον του Ιράν) δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μία χώρα» και τόνισε πως «η ευθύνη θα έπεφτε σε εκείνους που υποκινούν ή υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες».

Παρά τις εντάσεις, ο διπλωματικός διάλογος συνεχίζεται. Νέες συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε η μεσολαβήτρια χώρα, το Ομάν, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επισήμως. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία.

Ο Γαριμπαμπαντί υπογράμμισε επίσης ότι το Ιράν διαθέτει «αδιαπραγμάτευτο» δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, επισημαίνοντας πως «το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, ή να του το αρνηθούν αυθαιρέτως».