Μια πτήση της SpiceJet αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Δελχί λίγο μετά την απογείωση λόγω ενός «τεχνικού προβλήματος», το οποίο οδήγησε το αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας να κηρύξει πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τρίτη.

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 της SpiceJet εκτελούσε πτήση από το Δελχί προς την πόλη Λεχ με περίπου 150 επιβάτες, όταν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Δελχί στις 6:08 π.μ. και επέστρεψε έκτακτα στις 6:49 π.μ. Όλοι οι επιβάτες βγήκαν με ασφάλεια.

Ως προληπτικό μέτρο, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο και το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω θέματα.

Το αεροσκάφος επέστρεψε λόγω βλάβης στον κινητήρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI, το οποίο πρόσθεσε ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η κύρια αιτία συνδέεται με πρόβλημα στον δεύτερο κινητήρα του αεροσκάφους.

Ωστόσο, η επίσημη δήλωση της SpiceJet το περιέγραψε μόνο ως «τεχνικό πρόβλημα», προσθέτοντας ότι η πτήση SG121 επέστρεψε ως προληπτικό μέτρο και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Μια πτήση της SpiceJet από το Δελχί προς το Λεχ στις 24 Φεβρουαρίου επέστρεψε στο Δελχί μετά από τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά», ανέφερε η δήλωση. «Δεν υπήρχε προειδοποίηση για πυρκαγιά στο πιλοτήριο».

Πηγή: Independent

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα