Μια πτήση της SpiceJet αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Δελχί λίγο μετά την απογείωση λόγω ενός «τεχνικού προβλήματος», το οποίο οδήγησε το αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας να κηρύξει πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τρίτη.

#BREAKING SpiceJet Delhi–Leh flight declares full emergency, returns to base after engine fails, fire seen mid-air Passengers left stranded at the airport, say they were given no clarity or updates The @flyspicejet flight SG 121 was forced to return to Delhi just six minutes… pic.twitter.com/sa6UYYfDcl — Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 24, 2026

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 της SpiceJet εκτελούσε πτήση από το Δελχί προς την πόλη Λεχ με περίπου 150 επιβάτες, όταν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Δελχί στις 6:08 π.μ. και επέστρεψε έκτακτα στις 6:49 π.μ. Όλοι οι επιβάτες βγήκαν με ασφάλεια.

Ως προληπτικό μέτρο, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο και το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω θέματα.

Το αεροσκάφος επέστρεψε λόγω βλάβης στον κινητήρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI, το οποίο πρόσθεσε ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η κύρια αιτία συνδέεται με πρόβλημα στον δεύτερο κινητήρα του αεροσκάφους.

BREAKING || Full Emergency at Delhi Airport – SpiceJet flight SG121 turns back mid-air due to suspected engine failure shortly after takeoff. – Emergency protocols have been activated at the airport.@esha__mishra shaes more details with @aakaaanksha. pic.twitter.com/EbZfmxs8RY — TIMES NOW (@TimesNow) February 24, 2026

Ωστόσο, η επίσημη δήλωση της SpiceJet το περιέγραψε μόνο ως «τεχνικό πρόβλημα», προσθέτοντας ότι η πτήση SG121 επέστρεψε ως προληπτικό μέτρο και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Μια πτήση της SpiceJet από το Δελχί προς το Λεχ στις 24 Φεβρουαρίου επέστρεψε στο Δελχί μετά από τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά», ανέφερε η δήλωση. «Δεν υπήρχε προειδοποίηση για πυρκαγιά στο πιλοτήριο».

Πηγή: Independent