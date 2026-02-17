Ένας επιβάτης πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία», καθώς φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο εν πτήσει, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 57χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του αεροπορικού κώδικα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης ο άνδρας παρενόχλησε λεκτικά και σωματικά τόσο επιβάτες όσο και μέλη του πληρώματος. Μάλιστα, πέταξε μπουκάλια με νερό, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

Μετά την ενημέρωση των αρχών, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.