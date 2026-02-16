Μέσα στην άνοιξη του 2027 αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα. Ο υπουργός επισκέφθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 ένα από τα εργοτάξια του έργου FlyOver, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το FlyOver ως ένα από τα πιο καινοτόμα έργα που υλοποιούνται στη χώρα, «ίσως το πιο πρωτοπόρο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και όχι μόνο». Όπως ανέφερε, η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον ορατή σε όσους κινούνται στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. «Τα εργοτάξια δουλεύουν πυρετωδώς -ημέρα και νύχτα- και η πρόοδος είναι εμφανής σε όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

FlyOver: Παράδοση σε 14-15 μήνες

Υπογραμμίζοντας τους ικανοποιητικούς ρυθμούς του έργου, ο υπουργός επισήμανε ότι «του χρόνου, σε περίπου 14-15 μήνες από τώρα» η λεωφόρος θα είναι έτοιμη για κυκλοφορία, προσδιορίζοντας την ολοκλήρωση για την άνοιξη του 2027.

Αναφερόμενος στην πρόοδο, ο κ. Δήμας τόνισε ότι το «πορτοκαλί καλούπι» έχει ήδη διανύσει σχεδόν 500 μέτρα σκυροδέτησης, ενώ το «μπλε καλούπι» αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μήνα. Η ταυτόχρονη λειτουργία τους, όπως εξήγησε, θα επιταχύνει σημαντικά τις εργασίες.

Ανάσες στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης

Η ολοκλήρωση του FlyOver, σύμφωνα με τον υπουργό, θα προσφέρει σημαντικές ανάσες στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, αποσυμφορώντας τον περιφερειακό και βελτιώνοντας τις μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την παράδοση μέσα στην άνοιξη του 2027.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στη συμβολή του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, ο οποίος έχει την προσωπική επίβλεψη του έργου, καθώς και στη συνεργασία με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την υλοποίηση. Επισήμανε ακόμη την «εξαιρετική συνεργασία» των στελεχών του υπουργείου με τους αναδόχους.

Νίκος Ταχιάος: Πιθανή και νωρίτερη παράδοση

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε το FlyOver «τεράστιο έργο που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη». Όπως είπε, οι ρυθμοί υλοποίησης είναι ταχείς και επιταχύνονται συνεχώς, ενώ η πρόοδος είναι ορατή στους πολίτες που κινούνται στον περιφερειακό.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ταχιάος επανέλαβε ότι ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως το έργο θα παραδοθεί εντός των προγραμματισμένων χρονικών ορίων. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για νωρίτερη ολοκλήρωση, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι συντελεστές της κοινοπραξίας μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τους ρυθμούς.

Στο 45% η αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρης Αναγνώπουλος χαρακτήρισε την αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης ως ένα από τα πιο σύνθετα έργα του υπουργείου. Όπως δήλωσε, η συνολική πρόοδος έχει ξεπεράσει το 45% και οι πιο απαιτητικές εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Επεσήμανε ότι οι θεμελιώσεις των βασικών τεχνικών κατασκευών έχουν ολοκληρωθεί, γεγονός που επιτρέπει ταχύτερη πρόοδο στις επόμενες φάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των συχνών αναπροσαρμογών στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ομαλής ροής στην πόλη.

ΜΕΤΚΑ: «Τηρούμε το χρονοδιάγραμμα στο ακέραιο»

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπής τόνισε ότι το έργο εξελίσσεται βάσει προγράμματος και στόχος είναι, εφόσον είναι δυνατόν, ακόμη και η επίσπευση της παράδοσης. «Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρούμε επακριβώς και προσπαθούμε, αν είναι δυνατόν, να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι εργασίες εκτελούνται με εντατικούς ρυθμούς, επτά ημέρες την εβδομάδα, ημέρα και νύχτα, ενώ προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η ποιότητα της κατασκευής. «Στην ταχύτητα δεν θυσιάζουμε ποτέ την ποιότητα», υπογράμμισε.

AVAX: Στο 50% η πρόοδος – εμπρόθεσμη παράδοση

Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης δήλωσε ότι η πρόοδος κατασκευής έχει φτάσει το 50% και ότι το έργο προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς. Όπως είπε, η ενεργοποίηση του δεύτερου καλουπιού θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις εργασίες.

Ο κ. Μιτζάλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τους σημερινούς ρυθμούς, το έργο θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία για την παράδοση του FlyOver μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.