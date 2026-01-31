Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με την αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου αστικών λεωφορείων τα τελευταία 1,5 χρόνια, εισάγοντας σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα οχήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, η οποία θα συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ελάφρυνση των δρόμων από τα βαρέα οχήματα.

Για το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση των δρόμων από τα βαρέα οχήματα.

Προτεραιότητα, όπως τόνισε, αποτελεί η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. «Έχουμε προχωρήσει στην αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα νέα λεωφορεία είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται σε όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους». Παράλληλα, συνεχίζεται η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, που θα συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Υποδομές και μεγάλα έργα

Σημαντικές θεωρούνται και οι υποδομικές παρεμβάσεις. «Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026 και το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια».

Αναφερόμενος στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σημείωσε ότι οι λωρίδες εισόδου των αυτοκινήτων από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό θα διαχωρίζονται, γεγονός που θα μειώσει τη συμφόρηση.

Παρεμβάσεις για τα βαρέα οχήματα

Για το ζήτημα των φορτηγών, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε «πίσω», αλλά συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να περιοριστεί η κίνηση βαρέων οχημάτων εντός του αστικού ιστού. Εξετάζονται επίσης κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας.

Τα σχέδια για τον Κηφισό

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για τον Κηφισό εξετάζονται διάφορα σενάρια. «Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις, και γι’ αυτό εξετάζουμε αρκετά διαφορετικά σενάρια. Ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διπλασιάζει τον όγκο των αυτοκινήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα. Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο έργο που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη συμφόρηση εκεί», δήλωσε.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει σκεπτικισμός για την περίοδο κατασκευής, ωστόσο επισήμανε πως η εμπειρία της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι οι παρεμβάσεις αποδίδουν. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στη συμπρωτεύουσα η λειτουργία του Μετρό και τα μέτρα της Τροχαίας συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος. «Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τα 10–11 εργοτάξια στον περιφερειακό και αντιλαμβάνονται την πρόοδο των έργων, παρά την ταλαιπωρία κατά την κατασκευή», σημείωσε.

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο κ. Δήμας στάθηκε και στον ρόλο της Τροχαίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Θα δούμε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του νόμου, την πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πριν από έξι μήνες αυστηροποιεί τις κυρώσεις, ενώ προχωρά η τοποθέτηση έξυπνων καμερών για παραβάσεις και έλεγχο ανασφάλιστων ή χωρίς ΚΤΕΟ οχημάτων», ανέφερε.

Έργα εκτός Αττικής

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε σε έργα υποδομής εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, καθώς και στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, όπου ήδη λειτουργούν εργοτάξια και εφαρμόζονται μέτρα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων.

«Είναι ένα σύνολο δράσεων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για την ανακούφιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε ο κ. Δήμας.