Πέρσι κατέκτησε τον τίτλο στο Ντουμπάι, φέτος αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Dubai Tennis Championships από τον Ούγκο Ούμπερ με 6-4, 7-5.

Ο συμπατριώτης μας κινήθηκε σε ρηχά νερά και δεχόμενος ένα μπρέικ σε κάθε σετ έχασε από τον Γάλλο, που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τα λάθη του συμπατριώτη μας και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι.

Defending champ is out 👀 Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026