Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με στόχο να ανατρέψει το 2-0 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι στις κρίσιμες στιγμές βρίσκουν τον τρόπο να υψώνονται στο ύψος των περιστάσεων.

Η ευρωπαϊκή τους πορεία είναι γεμάτη βραδιές υπέρβασης. Το 1989-90, μετά την ήττα από τη Ραντ Βελιγραδίου, γύρισαν την κατάσταση στον Πειραιά με τους Λάγιος Ντέταρι και Νίκο Αναστόπουλο να υπογράφουν την πρόκριση. Το 2019-20, το «χρυσό» γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί απέναντι στην Άρσεναλ χάρι σε μία από τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου.

Και φυσικά, το 2023-24, η επική ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με το εντυπωσιακό 1-6 στη ρεβάνς αποτέλεσε απόδειξη της δυναμικής και της νοοτροπίας νικητή που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό. Στη Γερμανία, οι Πειραιώτες πηγαίνουν με πίστη, ποιότητα και αποφασιστικότητα για να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή τους ιστορία.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.