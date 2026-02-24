Συνήθως οι συνεντεύξεις Τύπου των προπονητών είναι τυπικές έως και βαρετές, όχι όμως όταν πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Λουίς Ενρίκε ο οποίος έχει αίσθηση του χιούμορ και διάθεση να το πάει και λίγο παραπέρα με τους δημοσιογράφους από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.

Αυτή τη φορά ο γεννημένος στο Χιχόν Ισπανός τεχνικός μόλις κάθισε για να ξεκινήσει τις δηλώσεις του ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League (Τετάρτη 25/2, 22:00) σηκώθηκε και σήκωσε μια τσάντα που βρισκόταν κοντά του, ρωτώντας με χιούμορ: «Ποιανού είναι αυτή η τσάντα; Είναι βόμβα;».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ατάκα του προκάλεσε τα αβίαστα γέλια όλων όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα Τύπου, με το όλο σκηνικό να γίνεται viral στα social media.

😅 “À qui est ce sac ? C’est une bombe ?” Luis Enrique et les conférences de presse c’est toujours du grand divertissement ! pic.twitter.com/wLTrBpOeoK — RMC Sport (@RMCsport) February 24, 2026