Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται ανάμεσα στους 13 παίκτες που ανακοίνωσε η Εθνική Βουλγαρίας για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, ωστόσο δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Παρότι το όνομά του συμπεριλήφθηκε κανονικά στη λίστα, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε στον τελικό του Κυπέλλου.

Η Βουλγαρία έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις: την Παρασκευή (27/2) απέναντι στη Νορβηγία και τη Δευτέρα (2/3, 18:15) κόντρα στην Αρμενία.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την εκτός έδρας δοκιμασία στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας (25/2, 20:00), με τον Βεζένκοβ να παραμένει υπό παρακολούθηση.