Ο Μίκα Μούρινεν γνωστοποίησε πως ολοκληρώνεται η παρουσία του στην Παρτιζάν, επιβεβαιώνοντας σε φινλανδικό μέσο ότι αποχωρεί από τον σερβικό σύλλογο και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο 18χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως πρόκειται για τον κορυφαίο προπονητή με τον οποίο έχει δουλέψει μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας πόσο σημαντική ήταν η εμπειρία του στο Βελιγράδι για την εξέλιξή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μούρινεν

«Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του επαγγελματικού μπάσκετ και να μάθω από έναν καλό προπονητή. Ήθελα επίσης να το κάνω στην πιο δύσκολη πόλη μπάσκετ της Ευρώπης. Η Παρτίζαν ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για να παίξεις. Μεγάλωσα τρομερά ως άτομο σε έξι μήνες. Δεν πήρα τον ρόλο στην ομάδα που ήλπιζα. Ωστόσο, έβλεπα καθημερινά τι απαιτεί ο επαγγελματισμός. Τώρα είμαι πιο έτοιμος για τις επόμενες προκλήσεις».

Όσο για τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε: «Απόλαυσα πραγματικά τη συνεργασία μου με τον Ζέλικο. Είναι ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ. Απαιτούσε πολλά, αλλά ταυτόχρονα νοιαζόταν για εμάς. Ο χρόνος μου με τον Ζέλικο ήταν μικρότερος από όσο ήλπιζα, αλλά οι αλλαγές είναι πάντα δυνατές όταν παίζεις σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα».