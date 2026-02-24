Την ανάγκη για ισχυρούς θεσμούς που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία με υγιή ανταγωνισμό. Αυτό είναι στοιχείο του Κράτους Δικαίου, αυτό είναι Δημοκρατία. Ενώ πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις απαιτείται να υπάρχουν κανόνες και στελέχωση των φορέων της Πολιτείας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός. Χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή Πολιτεία και μια γρήγορη πολιτική αλλαγή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό».

Σύμφωνα με ενημέρωση της Κουμουνδούρου, στη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα του μεγάλου ύψους των απευθείας αναθέσεων, του μεγάλου αριθμού συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, τον αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του περιορισμένου αριθμού αναδόχων – και άρα τη μείωση του ανταγωνισμού – σε πολλά κατασκευαστικά έργα».

Η αφορμή και οι επισημάνσεις

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ για τη θέσπιση Κανονισμών και τη ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης στους φορείς που έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο Σωκράτης Φάμελλος «ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε συμβάσεις συμβούλων, μελετών και πληροφορικής, όπου δίνεται η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικής αξιολόγησης, καθώς και τα επανειλημμένα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Παραδείγματα και προτάσεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στο παράδειγμα των απευθείας αναθέσεων στον σύζυγο της πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, αλλά και σε βουλευτές της ΝΔ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για την «ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και από την πλευρά της ΕΑΔΗΣΥ, ώστε να είναι γνωστό ανά υπουργείο το πλήθος και το ύψος των συμβάσεων και κυρίως των απευθείας αναθέσεων». Πρότεινε, επίσης, την ενίσχυση των εργαλείων διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις και την αναβάθμιση της αρμοδιότητας και επάρκειας της Ενιαίας Αρχής στους συστημικούς ελέγχους.

Ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης όλων των μηχανισμών διαφάνειας και ανταγωνισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και βεβαίως η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Όπως τόνισε, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φωτογραφικών προκηρύξεων ή διαγωνιστικών διαδικασιών με εξαιρετικά μικρό χρόνο προσφορών υπό το πρόσχημα του κατεπείγοντος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Διονύσης Καλαματιανός, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος.