Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά τα επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι κανένας πολιτικός δεν ειδοποιεί την Αστυνομία όταν πρόκειται να επισκεφθεί κτίριο που σχετίζεται με το υπουργείο του.

Όπως εξήγησε, η ΕΛΑΣ αποφασίζει τα μέτρα τάξης ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για πιθανότητα επεισοδίων. «Η ΕΛΑΣ ανάλογα με τις πληροφορίες για το αν θα πραγματοποιηθούν επεισόδια, προγραμματίζει και ανάλογα θέτει τα μέτρα τάξης σε εφαρμογή. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την επίσκεψη του υπουργού προήλθε από αναρτήσεις σε ανοιχτές πηγές του Διαδικτύου, όπου είχαν δημοσιοποιηθεί καλέσματα και ανακοινωθεί συγκεντρώσεις ενόψει της παρουσίας του στο νοσοκομείο.

«Εάν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η ΕΛΑΣ βρέθηκε εκεί, για να καταφέρουν να εισέλθουν εντός του χώρου όλοι οι προσκεκλημένοι – όχι μόνο ο κύριος υπουργός. Στη συνέχεια, εισήλθαν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί, διότι οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να διακόψουν τα εγκαίνια με το να μπουν μέσα», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Όπως είπε, η σωματική ακεραιότητα όλων βρισκόταν υπό απειλή, από τη στιγμή που εμποδιζόταν η είσοδος στο κτίριο. «Δεν έγινε καμία χρήση βίας από την πλευρά της Αστυνομίας και καμία χρήση δακρυγόνων, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα δημιουργούνταν πανικός αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.