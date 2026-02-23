Στα πρόσφατα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε εκ νέου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, σημειώνοντας ότι έκανε λάθος που δεν υπέβαλε μήνυση εναντίον του γιατρού με τον οποίο είχε έντονη αντιπαράθεση.

Διευκρίνισε ότι δεν ζήτησε ο ίδιος τη σύλληψη του γιατρού, επισημαίνοντας πως σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που βρισκόταν στο σημείο. Τόνισε επίσης πως «την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», καθώς εκτιμήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος έντασης.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διάδοχό του το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων των εποχών. Όπως είπε, το υπουργείο επιδιώκει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, αλλά και ο γενικός γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου βρέθηκαν αντιμέτωποι on air με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα» – «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο»

«Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level», δήλωσε στο MEGA ο Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος του νοσοκομείου Νίκαιας.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις», επισημαίνοντας πως εκφράζει τις διαφωνίες του συλλογικά, μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα.

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη χούντα». Ο γιατρός συμπλήρωσε πως «αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία».