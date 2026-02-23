Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να καλέσουν την Ουγγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της να εμποδίσει το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από τις Βρυξέλλες.

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», υπογράμμισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στάση της Βουδαπέστης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους».

Αδιέξοδο για το 20ό πακέτο κυρώσεων

Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενη στη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας εκτίμησε ότι είναι απίθανη η επίτευξη συμφωνίας για το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξαιτίας του μπλόκου της Ουγγαρίας.

Η Βουδαπέστη συνεχίζει να εμποδίζει την έγκριση του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, επικαλούμενη τη διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.