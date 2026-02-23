Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Άρη, αποτελώντας την επιλογή της διοίκησης για τον αντικαταστάτη του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Έλληνας τεχνικός, μάλιστα, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τιςτελευταίες ώρες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για την τελική επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας και για να πέσουν οι υπογραφές. Αμέσως μετά θα μεταβεί ξανά στη Λάρισα για να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα και αύριο (24/02) θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Αρχικά το πρόγραμμα είχε προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές σήμερα, ωστόσο διαφοροποιήθηκε αργά χθες το βράδυ και με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες μετά το 1-1 κόντρα στην Κηφισιά.

Τη στιγμή που Καρυπίδης και Ρέγες αποφάσισαν την απομάκρυνση του Χιμένεθ, ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ επικοινώνησε με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οι δύο άνδρες είχαν την πρώτη επαφή αργά χθες το βράδυ και δεν άργησαν να φτάσουν σε καταρχήν συμφωνία ώστε ο 52χρονος τεχνικός να αναλάβει την ομάδα έως το φινάλε της σεζόν.

Ο Γρηγορίου επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Σεπτέμβριο του 2024 και την αποχώρησή του από τον Πανσερραϊκό. Μία επιλογή την οποία ο Καρυπίδης είχε εξετάσει και πριν κάποια χρόνια, ωστόσο τότε δεν προχώρησε. Αυτή τη φορά κρίθηκε ως καλύτερη από την ελληνική αγορά για να οδηγήσει την ομάδα σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και παράλληλα να δώσει χρόνο στην ομάδα για να βρει τον προπονητή που θα αναλάβει μετά το καλοκαίρι.