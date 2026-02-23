Ο Timothée Chalamet μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με το «Dune: Part Three», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για την ερμηνεία του ως Paul Atreides στην τριλογία επιστημονικής φαντασίας του Denis Villeneuve.

Σε συζήτηση με τον Matthew McConaughey στο κοινό του Variety και του CNN στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, ο Chalamet αναφέρθηκε στις κινηματογραφικές επιρροές που τον ενέπνευσαν. «Αυτό που νομίζω πως βλέπεις στο τέλος του δεύτερου και σε όλο το τρίτο είναι εσένα στο “Interstellar”, τον Heath Ledger στο “The Dark Knight” και τον Marlon Brando στο “Apocalypse Now” και τέτοια πράγματα», είπε στον McConaughey, πριν χαμογελάσει και προσθέσει: «Περίμενε, δεν μπορώ να με βάλω στην ίδια κατηγορία! Ας πούμε απλώς ότι είναι από εκείνες τις μεγάλες ταινίες όπου μπορείς να περάσεις κάτι απρόσμενο».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως σημαντική έμπνευση αποτέλεσε και ο Oscar Isaac, που υποδύθηκε τον πατέρα του Paul, τον Leto Atreides, στην πρώτη ταινία. «Το προσέγγισε σαν Σαιξπηρικό έργο – να το παίξει με ένταση και χωρίς να τον νοιάζει αν φαίνεται υπερβολικό», ανέφερε ο Chalamet, σημειώνοντας ότι η προσέγγιση του Isaac τον ενθάρρυνε να πάρει «περισσότερες ελευθερίες από ποτέ». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στην πρώτη ταινία ένιωθε «λίγο χαμένος από τον φουτουρισμό», καθώς προερχόταν από πιο ρεαλιστικές παραγωγές όπως το «Beautiful Boy» και το «Call Me by Your Name». «Ήταν μια τεράστια ταινία, με φόβιζε. Αλλά στην τρίτη, ό,τι βλέπετε στην οθόνη προέρχεται από ελευθερία κίνησης και επιλογών. Με τον Denis είχαμε πραγματικά έναν καλό ρυθμό. Είναι η πιο παράξενη από όλες. Μια μεγάλη πρόκληση».

Η τεχνολογία και η προετοιμασία για τον ρόλο

Χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία της πλοκής, ο Chalamet μίλησε για την τεχνολογία του σύμπαντος του «Dune». «Στην πρώτη ταινία είχαμε μια σκηνή με το ornithopter, και την ξαναέκανα στην τρίτη, αλλά αυτή τη φορά ήμουν πολύ πιο προετοιμασμένος», είπε. «Μελέτησα τον πίνακα ελέγχου, όλα αυτά τα ιερογλυφικά και τις ενδείξεις που δεν συνδέονται με την πραγματικότητα. Ήθελα να ξέρω τι κάνει κάθε κουμπί και να δημιουργήσω μια δική μου δυναμική».

Η προσωπική του προσέγγιση στο φινάλε της τριλογίας

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ένιωθε «το ρόπαλο να καίει» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μετά τις επιτυχίες του στις ταινίες «Marty Supreme» και «A Complete Unknown», που του χάρισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. «Δεν ήθελα να επαναπαυτώ ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Όλα ήταν ιερά, γιατί ήταν η τελευταία μου φορά σε ταινία “Dune”. Ήθελα να το αντιμετωπίσω ως κάτι ιερό. Οι άνθρωποι μπορεί να επαναπαύονται, αλλά εγώ ήμουν πιο έντονος στο τρίτο. Ένιωθα ότι αυτή ήταν η φυσική πορεία, κι ήθελα να της αντισταθώ όσο πιο δυνατά μπορούσα».