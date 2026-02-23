Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαρής Δευτέρας, με την εικόνα στο οδικό δίκτυο και τους σταθμούς των λεωφορείων να είναι σοκαριστική.

Στους σταθμούς των ΚΤΕΛ καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα

​

​Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα περισσότερα από 150 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος νέων εκδρομέων που συμμετείχαν στις κορυφαίες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού. Το σκηνικό στις αποβάθρες είναι μοναδικό, καθώς πολλοί από τους επιβάτες δεν δίστασαν να ταξιδέψουν φορώντας ακόμα τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και το κέφι της Πάτρας απευθείας στον σταθμό του Κηφισού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.

Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί κατά τη διάρκεια της επιστροφής των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας καθώς από νωρίς το μεσημέρι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εθνικές οδούς.

Οι οδηγοί που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέττας θα πρέπει να «οπλιστούν» με ιδιαίτερη υπομονή καθώς έχουν προκληθεί καθυστερήσεις λόγω σύγκρουσης οχημάτων Ι.Χ. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν για άγνωστη προς το παρόν αίτια με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο να παρουσιάζει δυσκολίες.

Παράλληλα, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, όπως επίσης και στα Μέγαρα έως το Μεγάλο Πεύκο υπάρχουν καθυστερήσεις και σε ορισμένα σημεία μποτιλιάρισμα.

Αυξημένη είναι η ροή οχημάτων και στην Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα, με τα οχήματα να κινούνται πιο αργά ειδικά σε τμήματα όπου εκτελούνται έργα. Ειδικά το τμήμα στο ύψος της Υλίκης έχει αναφερθεί ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία καθυστέρησης.

Την ίδια ώρα στα διόδια της Μαλακάσας υπάρχουν τα πρώτα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπως και στο ύψος του Αγίου Στεφάνου αλλά και της Κηφισιάς.