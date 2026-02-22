Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κάλεσε τους μαχητές της να αντιταχθούν στις νέες συριακές αρχές, μέσω του πρώτου ηχητικού μηνύματος που δημοσιοποίησε τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΙΚ, Άμπου Χουντάιφα Αλ Ανσάρι, τα μέλη της οργάνωσης στη Συρία πρέπει «κατά προτεραιότητα» να πολεμήσουν «το νέο συριακό καθεστώς, με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Το προηγούμενο ηχογραφημένο μήνυμα του ΙΚ είχε δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οργάνωση καλούσε τους υποστηρικτές της να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας παγκοσμίως. Το μήνυμα εκείνο έφερε τον τίτλο «Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε».

Το 2014 το ΙΚ κατέλαβε εκτεταμένα εδάφη στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας μαζικές σφαγές και υποδουλώνοντας γυναίκες και κορίτσια ως «σκλάβες του σεξ». Με τη στήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ κατόρθωσε να νικήσει την οργάνωση το 2017, ενώ στη Συρία οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, διέλυσαν το «χαλιφάτο» δύο χρόνια αργότερα.

Παρά τις ήττες, η οργάνωση εξακολουθεί να διατηρεί «εν υπνώσει» πυρήνες στη συριακή έρημο και εξαπολύει κατά καιρούς επιθέσεις.

Νέες ισορροπίες στη Συρία

Ο νέος ισλαμιστής πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, πρώην διοικητής της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ —παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία— επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από το τζιχαντιστικό παρελθόν του. Πέρυσι εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε περισσότερους από 5.700 κρατούμενους, μέλη του ΙΚ, από τη Συρία στο Ιράκ, μετά την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές, κατόπιν πίεσης του συριακού στρατού. Παράλληλα, η Δαμασκός εκκένωσε τον καταυλισμό Αλ Χολ, έπειτα από τη διαφυγή χιλιάδων συγγενών αλλοδαπών τζιχαντιστών.