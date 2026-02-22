Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι θα φτάσει στο Ισραήλ την Τετάρτη για μια επίσημη επίσκεψη που θα οδηγήσει σε στενότερη «οικονομική συνεργασία, διπλωματική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ξεκίνημα της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Σημειώνω επίσης έναν άλλο ειδικό τομέα συνεργασίας», συνέχισε ο Νετανιάχου, «θα προωθήσουμε τη συνεργασία στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής τεχνολογίας».

Ο Μόντι θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Το «εξάγωνο συμμαχιών» που επιδιώκει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα — ουσιαστικά ένα είδος εξάγωνου συμμαχιών — γύρω από ή εντός της Μέσης Ανατολής», κάνοντας αναφορά στην Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες που δεν ονομάτισε.

«Ο σκοπός εδώ είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες», είπε.

«Τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά, όσο και τον αναδυόμενο άξονα — τον ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα. Όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται μια διαφορετική προοπτική, και η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλα οφέλη και, φυσικά, να εξασφαλίσει τη δύναμή μας και το μέλλον μας», πρόσθεσε.

Ο Μόντι, από τη δική του μεριά, επισήμανε ότι συμφωνεί πλήρως με τον Νετανιάχου σχετικά με τον «δεσμό μεταξύ Ινδίας και Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης της «πολυδιάστατης φύσης των διμερών μας σχέσεων».

«Η Ινδία εκτιμά βαθιά τη διαρκή φιλία με το Ισραήλ, που έχει οικοδομηθεί πάνω στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη κοινή δέσμευση για ειρήνη και πρόοδο», έγραψε ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

תודה לך ידידי , ראש הממשלה נתניהו. אני מסכים לחלוטין עם דבריך באשר לקשר העמוק בין הודו לישראל ולאופיים הרב־ממדי של יחסינו הדו־צדדיים. הודו מייחסת חשיבות רבה לידידות האיתנה והמתמשכת עם ישראל — ידידות המבוססת על אמון הדדי, חדשנות, ושאיפה משותפת לשלום, ולקדמה. אני מצפה בכיליון… https://t.co/snGra7RB3g — Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2026