Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Κυριακή σχέδιο για τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στα επόμενα επτά χρόνια.

Όπως τόνισε, «το Ισραήλ θα πρέπει να είναι αυτάρκης και να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις». Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει τη βούληση της ισραηλινής κυβέρνησης να ενισχύσει την εσωτερική της αμυντική ικανότητα χωρίς εξωτερική εξάρτηση.

Η στάση απέναντι στο Ιράν και τις διεθνείς συμφωνίες

Αναφερόμενος στο Ιράν και στην ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε τη θέση του Ισραήλ. Όπως σημείωσε, η χώρα του δεν επιδιώκει απλώς τη διακοπή της προόδου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά τη διάλυσή του.

Όπως είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, «οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, όχι μόνο τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού». Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί το Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Οι επιχειρήσεις στη Γάζα

Μιλώντας στην ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Σημαντικότερων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων, ο Νετανιάχου επισήμανε ότι το Ισραήλ πρέπει ακόμη να «ολοκληρώσει το έργο» της καταστροφής όλων των σηράγγων στη Γάζα.

«Το Ισραήλ», είπε, «έχει ήδη διαλύσει 150 χλμ. από τα περίπου 500 χλμ.». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη εξουδετέρωση των υπόγειων υποδομών στην περιοχή.