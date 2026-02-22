Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Deutsche Welle να τερματίσει το ελληνικό της πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο οικονομικών περικοπών και οργανωτικών αλλαγών. Φορείς ελληνογερμανικού ενδιαφέροντος εκφράζουν έντονη ανησυχία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνόφωνης υπηρεσίας για τη δημοκρατική ενημέρωση και τις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου δηλώνει «τη βαθιά της ανησυχία», υπενθυμίζοντας τον ρόλο της ελληνικής σύνταξης της DW κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ως «μιας από τις σημαντικότερες φωνές δημοκρατικής ενημέρωσης». Στην ανακοίνωσή της θέτει ερωτήματα για την πλήρη κατάργηση μιας γλώσσας που είναι επίσημη σε δύο χώρες της ΕΕ, Ελλάδας και Κύπρου, και για το μήνυμα που στέλνεται στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Η Κοινότητα προαναγγέλλει αποστολή επιστολών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη διοίκηση της DW, ζητώντας αναστολή και επανεξέταση της απόφασης «με διαφάνεια και τεκμηρίωση». Παράλληλα, θα απευθυνθεί στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, επισημαίνοντας «τη σημασία της απόφασης για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και το ευρωπαϊκό πνεύμα πολυμορφίας».

Η Ελληνική Κοινότητα καλεί τους Έλληνες, τους Κύπριους και όλους τους ελληνικούς φορείς στη Γερμανία «να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής φωνής στη Deutsche Welle». Όπως τονίζεται, «η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μέσο επικοινωνίας, είναι ταυτότητα, μνήμη και μέλλον», ενώ «η πολυφωνία είναι δημοκρατία».

Παρέμβαση του Γερμανο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW

Σε παρόμοιο ύφος κινείται και η ανακοίνωση του Γερμανο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW. Ο πρόεδρός του, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, εκφράζει τη λύπη του και υπογραμμίζει τη συμβολή της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων και της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

«Η Deutsche Welle εκπληρώνει μια θεμελιώδη λειτουργία ως μέσο προώθησης της Γερμανίας στο εξωτερικό», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας την ελληνόφωνη σύνταξη «ανεκτίμητης αξίας». Ο κ. Κοτσαμπόπουλος τονίζει ότι ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, η ελληνική υπηρεσία της DW έχει ρόλο σταθεροποιητικό, μεταδίδοντας ευρωπαϊκές αξίες και γερμανικές προοπτικές σε μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή.

Ο πρόεδρος του DHW αναφέρεται επίσης στην «αναζωπύρωση του αντιγερμανικού αισθήματος» μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών από τα εγκλήματα των ναζιστών, υπογραμμίζοντας ότι «η DW ως σοβαρή γερμανική φωνή έχει ανεκτίμητη αξία» για την ψύχραιμη ενημέρωση και την αποτροπή εντάσεων. Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει «κοντόφθαλμη» την απόφαση κατάργησης, τονίζοντας ότι το κόστος του ελληνικού προγράμματος είναι «αμελητέο» σε σχέση με τη ζημιά που προκαλείται στην εξωτερική πολιτική και τον πολιτισμό.

«Η απόσυρση από την ελληνόφωνη ενημέρωση αυτή τη στιγμή θα άφηνε ένα κενό δύσκολο να καλυφθεί», αναφέρει η επιστολή του DHW, ζητώντας τη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος ως «στρατηγική επένδυση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Στήριξη από τον Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης

Ως «σιωπή μιας ελεύθερης φωνής» περιγράφει την κατάργηση της ελληνόφωνης σύνταξης της DW ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης. «Για εμάς, η Deutsche Welle δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός ειδησεογραφικός οργανισμός. Ήταν μια γέφυρα πολιτισμού και επιστήμης», αναφέρει ο Σύλλογος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο της δικτατορίας, όταν «η DW μετέδιδε ελπίδα και δημοκρατικά ιδεώδη».

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει τον ρόλο της DW στην προβολή επιστημονικών θεμάτων και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, επισημαίνοντας ότι «η δημοκρατία απαιτεί πολυφωνία και η επιστήμη απαιτεί έγκυρη επικοινωνία». Τέλος, εκφράζει αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της DW και καλεί τη διοίκηση «να αναλογιστεί το ιστορικό και πολιτικό βάρος αυτής της φωνής που υπηρέτησε τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού».