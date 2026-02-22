Με την Καθαρά Δευτέρα να είναι είναι εδώ, όλοι ήδη πετάμε, ή ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε χαρταετό.

Αν όμως δεν έχετε αγοράσει ακόμη χαρταετό, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε, καθώς πιο κάτω μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά με απλά βήματα να φτιάξετε τον δικό σας.

Μπορεί οι χαρταετοί που πουλάνε στο εμπόριο να είναι εντυπωσιακοί αλλά τίποτα δεν συγκρίνετε με μια δική μας δημιουργία.

Καθαρά Δευτέρα : Από πού προέρχεται το έθιμο του χαρταετού

Ο παραδοσιακός χαρταετός που πετάμε στην Ελλάδα δεν είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί στο σπίτι και εκτός από την χαρά της… πτήσης, θα έχουμε και την χαρά της δημιουργίας.

Με απλά υλικά και χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες μπορούμε όλοι στο σπίτι μας να φτιάξουμε τον δικό μας χαρταετό και να τον διακοσμήσουμε ανάλογα.

Και μην ξεχνάτε στην περίπτωση που δεν έχει αρκετό αέρα και δεν μπορέσουμε να τον σηκώσουμε ψηλά, μπορούμε κάλλιστα να τον χρησιμοποιήσουμε για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας.

Θα χρειαστείτε

3 βέργες από ελαφρύ ξύλο, μήκους 80 εκατοστών η καθεμία

λεπτό σύρμα

γερό σπάγκο

χαρτί ή νάιλον

χρωματιστό χαρτί σε κομμάτια για την ουρά

κολλητική ταινία

ψαλίδι και κόλλα

Οδηγίες κατασκευής

Ενώνουμε τις τρεις βέργες στο κέντρο αφού έχουμε κάνει μια μικρή εγκοπή σε κάθε άκρο.

Αφήνουμε μισό μέτρο σπάγκου να κρέμεται και περνάμε το σύρμα περιφερειακά ενώνοντας τις εγκοπές, ώστε να σχηματιστεί ο σκελετός του αετού.

Ακουμπάμε το σκελετό πάνω στο χαρτί (που μπορούμε να έχουμε ήδη ζωγραφίσει) και αφήνουμε μερικά εκατοστά περιθώριο πριν το κόψουμε για να μπορούμε να το διπλώσουμε.

Σε δύο διπλανά άκρα του χαρταετού, στερεώνουμε δύο ίσου μήκους κομμάτια σπάγκου. Το μήκος θα πρέπει να είναι ίσο με το μήκος μισής βέργας. Ενώνουμε τα δύο κομμάτια σπάγκου ώστε να «κολλήσει» εκεί την ουρά, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το μήκος του χαρταετού. Πάνω στον σπάγκο της ουράς, δέχνουμε χρωματιστά χαρτιά, σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών μεταξύ τους.

Τέλος δένουμε δύο ακόμη κομμάτια σπάγκου στα ακριβώς απέναντι άκρα του χαρταετού, και τα ενώνουμε με τον σπάγκο που αφήσατε να κρέμεται από το κέντρο. Αυτά τα κομμάτια σπάγκου είναι τα «ζύγια» του χαρταετού, τα οποία παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο για μια επιτυχή πτήση, και θα πρέπει να σχηματίζουν ισοσκελές τρίγωνο.

Δείτε ένα βίντεο που θα σας βοηθήσει