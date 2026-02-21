Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, πέθανε σήμερα τα ξημερώματα.

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων.

C’è la sanità pubblica che ha curato Vonn e quella che ha bruciato il cuore di Domenico…Eccellenza e cialtronaggine convivono; forse inevitabilmente Patrizia Mercolino: «no» al trapianto per figlio Domenico: «Finché respira non lo lascio No altri pareri» https://t.co/WdbcH0aymI — Gianluigi Rossi (@rossi_gianluigi) February 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, κατά την οποία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: Η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν «ένα κομμάτι πάγου». Οι γιατροί όμως αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.