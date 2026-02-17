Ένα νήπιο στην Ιταλία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το όργανο, το οποίο μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο από το Μπολζάνο στη Νάπολη, φέρεται να τοποθετήθηκε σε ακατάλληλο δοχείο και σε άμεση επαφή με ξηρό πάγο, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή βλάβη στους ιστούς. Επιπλέον, το κουτί δεν διέθετε θερμόμετρο που θα μπορούσε να ειδοποιήσει την ιατρική ομάδα για την πτώση της θερμοκρασίας.

Η καρδιά, η οποία προερχόταν από ένα άλλο αγόρι που είχε πνιγεί, έφτασε «καμένη από κρυοπαγήματα», όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού, Φραντσέσκο Πετρούτσι.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ έξι γιατροί έχουν τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, ωστόσο το παιδί, ηλικίας λίγο πάνω από δύο ετών, χρειάστηκε να συνδεθεί με μηχανική υποστήριξη ζωής λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, η κατάσταση του παιδιού είναι «σταθερή αλλά κρίσιμη».

Όσο περισσότερο παραμένει σε μηχανική υποστήριξη, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών στους πνεύμονες, το ήπαρ και τα νεφρά του.

Αναμονή για νέα ιατρική αξιολόγηση

Την Τετάρτη, ομάδα εξειδικευμένων γιατρών από μεγάλα νοσοκομεία της Ιταλίας αναμένεται να συνεδριάσει, προκειμένου να αποφασίσει αν η κατάσταση του παιδιού επιτρέπει μια νέα μεταμόσχευση.

«Δεν τα παρατάω», δήλωσε η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο γιος της θα μπορέσει να λάβει μια νέα δωρεά καρδιάς. Η ίδια έχει απευθύνει έκκληση προς τον Πάπα για βοήθεια στην ανεύρεση συμβατού οργάνου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε πως, εάν οι γιατροί κρίνουν ότι μια νέα μεταμόσχευση δεν είναι εφικτή, η οικογένεια θα ζητήσει τρίτη ιατρική γνώμη.

Παρέμβαση του υπουργού Υγείας

«Πρέπει απολύτως να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Οράτσιο Σκιλάτσι και πρόσθεσε ότι:«Το οφείλουμε στο παιδί, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους Ιταλούς.»

Τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ιταλία διαθέτει ένα εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει αποδείξει πως μπορεί να διαχειρίζεται και να επιλύει περίπλοκες καταστάσεις. «Πιστεύω ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

