Η ιδέα ότι η γλώσσα μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για την ευημερία μας έχει τις ρίζες της χιλιετίες πίσω, εξηγεί ο Yanfang Ren, καθηγητής στο Ινστιτούτο Στοματικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, διαφορετικά τμήματα της γλώσσας συνδέονται με συγκεκριμένα όργανα.

Το σχήμα, το χρώμα και η υφή της γλώσσας μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία, λέει ο Ren. «Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική για πολλές ζωτικές λειτουργίες», εξηγεί, βοηθώντας μας να καταπίνουμε, να αναπνέουμε, να μιλάμε – ακόμη και να ποζάρουμε αστεία στις φωτογραφίες.

Πώς μοιάζει μια υγιής γλώσσα

«Δεν υπάρχει μία ενιαία εμφάνιση στη γλώσσα», λέει ο Dr. Frank Scannapieco, καθηγητής στοματικής βιολογίας στο SUNY. Γενικά, το χρώμα κυμαίνεται από απαλό ροζ έως σκούρο κόκκινο, με λεπτό λευκό στρώμα κερατίνης στην κορυφή. Τα μικρά εξογκώματα ονομάζονται θηλές και περιέχουν, μεταξύ άλλων, τους γευστικούς κάλυκες.

Για να καταλάβετε τι είναι φυσιολογικό για τη γλώσσα σας, ο Scannapieco συνιστά να τη βλέπετε στον καθρέφτη τακτικά. Σημαντικές αλλαγές απαιτούν επίσκεψη σε οδοντίατρο ή γιατρό.

Τι δείχνει η γλώσσα για την υγεία σας

«Η εμφάνιση της γλώσσας μπορεί να μας πει πολλά για την υγεία μας», λέει η Jiwon Lim, κλινικός ιατρός. Δεν όλες οι αλλαγές είναι ανησυχητικές: το χρώμα της γλώσσας μπορεί να επηρεάζεται από το φαγητό, τον καφέ, το τσάι, τα μούρα, τα παντζάρια ή το κάρυ, αλλά συνήθως προσωρινά. Ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορούν επίσης να προκαλέσουν αλλαγές στο χρώμα, π.χ. μαύρη ή μπλε γλώσσα.

Ωστόσο, κάποιες μεταβολές μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρότερα προβλήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επισκέπτονται τακτικά τον οδοντίατρο – μόνο το 40% το κάνει – με αποτέλεσμα να μην αξιολογείται σωστά η κατάσταση της γλώσσας και του στόματος.

Κοινές αλλαγές που πρέπει να προσέξετε

Έντονο κόκκινο : Γλώσσα φράουλα μπορεί να δείχνει αλλεργίες, νόσο Kawasaki, σύνδρομο τοξικού σοκ, οστρακιά ή ανεπάρκεια Β12.

Λευκές κηλίδες : Αν είναι γαλακτώδεις και επώδυνες, μπορεί να υποδηλώνουν μόλυνση από ζυμομύκητες. Παχιές, μη αφαιρούμενες λευκές κηλίδες μπορεί να είναι λευκοπλακία (προκαρκινική κατάσταση).

Κιτρινωπό χρώμα : Συχνά υποδηλώνει κακή στοματική υγιεινή και εμφανίζεται περισσότερο σε καπνιστές.

Κόκκινα μπαλώματα με λευκό περίγραμμα : Γεωγραφική γλώσσα – συνήθης, ανώδυνη, καλοήθης, πιθανώς αυτοάνοση.

Μικρές πληγές : Μπορεί να προέρχονται από τραυματισμούς, στρες ή αυτοάνοσες παθήσεις όπως νόσος Crohn και κοιλιοκάκη.

Μαύρο χρώμα: Μαύρη τριχωτή γλώσσα εμφανίζεται συχνότερα σε ανοσοκατεσταλμένους και μπορεί να οφείλεται σε συσσώρευση βακτηρίων ή μυκήτων.

Πώς να διατηρήσετε υγιή γλώσσα

Η σωστή στοματική υγιεινή συνήθως αρκεί: βούρτσισμα δοντιών με φθοριούχο οδοντόκρεμα για δύο λεπτά, δύο φορές την ημέρα. Αν χρησιμοποιείτε scraper, μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να μην προκαλέσετε ερεθισμό.

Η γλώσσα μπορεί να μην φαίνεται σημαντική, αλλά παρακολουθώντας την προσεκτικά, μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο της στοματικής σας υγείας – και, έμμεσα, της γενικότερης ευημερίας σας.