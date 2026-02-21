Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη πυκνώνει όσο περνά ο χρόνος. Στο μικρό χωριό Βλαχιώτης Λακωνίας όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Κανείς όμως δεν φαίνεται να ξέρει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα του Σεπτεμβρίου.

Ο γιος του Τζον που ζει στην Αμερική, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», προσπάθησε να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ του μυστηρίου. «Δεν έχω καταλάβει πώς σε ένα μικρό χωριό όπως αυτό του πατέρα μου, που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, κανένας δεν ξέρει τι έγινε. Είναι πολύ μυστήριο αυτό το πράγμα», λέει με εμφανή απορία.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα είναι τα γυαλιά του που βρέθηκαν πεταμένα στην αυλή του. «Εγώ πιστεύω ότι κάτι έγινε ξαφνικά και έπεσαν τα γυαλιά του. Δεν μπορούσε να δει χωρίς αυτά. Τα χρειαζόταν όταν οδηγούσε, όταν διάβαζε τα φορούσε όλη μέρα», αναφέρει.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει γίνει έγκλημα»

Το ένα από τα δύο κινητά του τηλέφωνα βρέθηκε πεταμένο σε ένα χωράφι. «Φαίνεται ότι κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μου. Το κινητό του, το βρήκαν δύο εβδομάδες μετά, πεταμένο. Είχε μεγάλη περιουσία. Κάτι κακό έγινε. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση παρά μόνο ότι είχε κάποιου είδους βεντέτα με κάποιον. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει γίνει έγκλημα», υποστηρίζει.

Στο ερώτημα, αν θεωρεί πως κάποιος θα μπορούσε να τον εξαφανίσει για την περιουσία, απαντά πως είχε διενέξεις παλαιότερα με έναν επιστάτη που φρόντιζε τα χωράφια του. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον αδελφό του αγνοούμενου, με τον οποίο είχαν φτάσει στα δικαστήρια για τα κληρονομικά.

«Ναι το πιστεύω. Ξέρω ότι είχε προβλήματα με κάποιον που φρόντιζε τα περιβόλια. Με τον αδελφό του είχαν δικαστικές διαμάχες για πάνω από 15-20 χρόνια. Από όσα ξέρω, υπήρχε μία πλαστογραφημένη διαθήκη από τη μεριά του θείου μου και αυτό αποδείχτηκε. Τελικά, ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο της περιουσίας. Τα τελευταία χρόνια, μετά την εξαφάνιση του πατέρα μας, τη διαχείριση έχει αναλάβει ο αδελφός μας ο Θανάσης καθώς του είχε κάνει πληρεξούσιο. Ο Θανάσης είναι και ο μόνος που έχει κλειδιά για το σπίτι, όπως και ο δικηγόρος του πατέρα μου. Προσπαθούμε εγώ και ο αδερφός μου να πάρουμε τα κλειδιά να μπορούμε να έρθουμε στο σπίτι αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει», δήλωσε.

Η αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η οικογένεια, απέκλεισε το ενδεχόμενο ληστείας. «Μας είπαν ότι δεν ήταν ληστεία, δεν πήραν τίποτα από το σπίτι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο. Έστειλαν το κινητό του στην Αθήνα, τα σεντόνια και άλλα προσωπικά του αντικείμενα για να γίνει έλεγχος DNA. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι έλεγξαν το κινητό του για να δουν ποιος τον κάλεσε και ποιον κάλεσε ο ίδιος. Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, αλλά ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου ο Δημήτρης, έχουμε λάβει γνώση. Εύχομαι τώρα με την εκπομπή σας κάτι να βρούμε», κατέληξε.

Επιστάτης: «Με είχαν ως βασικό ύποπτο και δεν έψαχναν αλλού…»

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον αγνοούμενο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία ο επιστάτης στα χωράφια του, αναφέρθηκε σε όσα του καταλογίστηκαν αλλά και στην ανάγκη να λάμψει η αλήθεια για το τι του έχει συμβεί προκειμένου να ηρεμήσει η οικογένειά του.