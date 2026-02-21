Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βλαχιώτη Λακωνίας, όπου εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κώστας Γρεβενίτης. Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε μαρτυρίες από φίλους και συγγενείς του, που μίλησαν για τον χαρακτήρα του και τις τελευταίες του κινήσεις.

Ήταν το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου του 2023, όταν ο εύπορος πατέρας και παππούς χάθηκε ξαφνικά από το μικρό σπίτι της οικογένειας στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Παρά τις έρευνες των Αρχών, των παιδιών και των συγγενών του, κανείς δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές απαντήσεις, για το τι ακριβώς του συνέβη. Το ενδεχόμενο κάποιος να του έκανε κακό, μοιάζει πλέον πιο πιθανό από ποτέ. Ο Κωνσταντίνος Γρεβενίτης ξεκίνησε από το μηδέν, έγινε πολίτης του κόσμου και κατάφερε να χτίσει μια μικρή αυτοκρατορία με ακίνητα και επιχειρήσεις στην Αμερική. Παρά την μεγάλη του περιουσία δεν έκοψε τους δεσμούς του με τη Λακωνία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ερχόταν συχνά, βοηθούσε οικονομικά το τόπο του και φρόντιζε τα πατρογονικά κτήματα. Ήταν επιλογή του μένει στο μικρό σπιτάκι της μητέρας του στο χωριό του. Ταξίδευε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, μόνο για να δει τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αυτό σκόπευε να κάνει και την περίοδο που εξαφανίστηκε . Δεν το κατάφερε. Κάποιος ή κάποιοι δεν τον άφησαν να επιστρέψει στους δικούς του. Το εισιτήριο της πτήσης προς την Φιλαδέλφεια που είχε εκδώσει, δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Στο ξεκλείδωτο σπίτι του βρέθηκαν διαβατήριο, ταυτότητα και χρήματα ,τα φάρμακά του πακεταρισμένα, τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή. Όλα έδειχναν ότι κάτι αιφνίδιο συνέβη.

Τι λέει αδελφικός του φίλος και ο ανιψιός του

Αδελφικός του φίλος, με τον οποίο είχαν μεγαλώσει μαζί στη Λακωνία, παρουσίασε στην εκπομπή τα ακίνητα που διατηρούσε ο Γρεβενίτης στην περιοχή. Ένα από αυτά βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Βλαχιώτη. «Το ανακατασκεύασε ο Κώστας πριν πολλά χρόνια και το βλέπουμε σήμερα στη μορφή που έχει. Παρόλα αυτά όταν ερχόταν, συνήθιζε να μένει στο πατρικό του γιατί ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος με το σπίτι αυτό. Είχε μεγαλώσει εκεί πριν φύγει για την Αμερική και του άρεσε γιατί ήταν ήσυχα. Στην Αμερική είχε προοδεύσει, είχε δημιουργήσει μεγάλη περιουσία. Είχε εστιατόρια και πολλά ακίνητα», ανέφερε ο φίλος του στην εκπομπή.

Στην κάμερα μίλησε και ο ανιψιός του αγνοούμενου, ο οποίος υπήρξε άνθρωπος εμπιστοσύνης του. Ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε τις Αρχές. «Ανοίγω την πόρτα της αυλής, κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα “θείε… θείε”, τίποτα, καμία απάντηση. Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι, όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του.

Βγήκα στον κήπο να ελέγξω μήπως ήταν εκεί γιατί συνήθιζε να ασχολείται με οπωροκηπευτικά και σκέφτηκα μήπως είχε πέσει πουθενά, γιατί είναι λίγο απότομη η αυλή, αλλά τίποτα. Έφυγα, πήγα στο Γύθειο και με τον δικηγόρο πήγαμε στη Σπάρτη. Με ρώτησε πού είναι ο θείος ο Κώστας και όταν του είπα ότι δεν τον βρήκα, σκέφτηκε μήπως το μετάνιωσε και δεν ήθελε να έρθει στο δικαστήριο σαν μάρτυρας. Το απόγευμα είχε συνάντηση και με τον δικηγόρο ο θείος, γιατί θα έφευγε για την Αμερική, αρχές Οκτώβρη, ώστε να κανονίσουν τις λεπτομέρειες που εκκρεμούσαν. Εγώ από την αρχή είχα ανησυχήσει και το έλεγα στον δικηγόρο, γιατί μόνος του δεν μπορούσε να φύγει περπατώντας, χωρίς να πάρει το αυτοκίνητό του. Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο», τόνισε ο ανιψιός του αγνοούμενου.

«Τα γυαλιά του ήταν πεταμένα στην αυλή και το κινητό του στο χωράφι…»

Ένα στοιχείο που τον προβλημάτισε ιδιαίτερα, ήταν τα γυαλιά του αγνοούμενου. «Φορούσε πάντα τα γυαλιά του, δεν θυμάμαι να τον έχω δει ποτέ χωρίς γυαλιά. Το ένα κινητό του έχει χαθεί. Είχε δύο τηλεφωνικές συσκευές. Με τη μία μιλούσε με τα παιδιά του στο internet. Αυτή η συσκευή βρέθηκε μετά από δύο ημέρες πεταμένη σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή», ανέφερε.

Ο ανιψιός του Κώστα Γρεβενίτη υπέδειξε στην κάμερα της εκπομπής το σημείο όπου εντοπίστηκε το τηλέφωνο. «Εδώ το βρήκαν. Δύο άνθρωποι που περπατούσαν τυχαία βρήκαν τη συσκευή και την πήγαν στην αστυνομία. Ένα χωράφι του θείου είναι στα πενήντα μέτρα. Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε; Σκέφτομαι το χειρότερο γιατί μου φαίνεται απίθανο να έρθει βράδυ εδώ. Λέω βράδυ γιατί περίπου στις οκτώ τον είχαν δει με τον διαχειριστή στο σπίτι του, άρα όλα έγιναν μετά», συμπλήρωσε.

«Τον είδα να κάθεται στο μπροστινό τραπεζάκι με τον επιστάτη του…»

Το «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε με γείτονα του Κώστα Γρεβενίτη. «Μετά από εκείνο το απόγευμα που συναντήθηκε με τον επιστάτη, δεν τον ξαναείδα. Όταν έφυγα, τους είχα δει να κάθονται στην αυλή και να συζητούν σε ένα μικρό τραπέζι που έχει μπροστά στο σπίτι. Τι ακριβώς έλεγαν, δεν γνωρίζω. Μιλούσαν ήρεμα, δεν υπήρχε ένταση. Όταν επέστρεψα, περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, γύρω στις 8:30 το βράδυ, δεν είδα κανέναν. Δεν τον είδα ούτε αργότερα το βράδυ ούτε το επόμενο πρωί, όταν έφυγα για τη δουλειά μου, κατά τις έξι τα χαράματα. Μπορεί να μην εκφράζομαι καλά, όμως όσα λέω είναι αλήθεια. Τα έχω πει και θα τα ξαναπώ. Τα μόνα ζητήματα που γνώριζα πως τον απασχολούσαν ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ξέρω περισσότερα, γιατί δεν ανακατεύομαι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει, πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση την επόμενη ημέρα, γύρω στη 1:00 με 2:00 το μεσημέρι, όταν επέστρεψε από την εργασία του. «Με κάλεσε ο ανιψιός του, ο Θανάσης, και με ρώτησε αν είχα δει τον θείο του. Όταν του απάντησα πως όχι, μου είπε ότι πιθανότατα είχε χαθεί και τον αναζητούσαν. Από εκείνη τη στιγμή πήγα κι εγώ μαζί τους για να βοηθήσω στις έρευνες. Το αυτοκίνητό του ήταν στο σπίτι, δεν το είχε πάρει, ενώ τα γυαλιά του — όπως μάθαμε ήταν πεταμένα. Το μόνο που μου ανέφερε ο Θανάσης ήταν ότι εκείνη την ημέρα ο θείος του επρόκειτο να παραστεί σε δικαστήριο ως μάρτυρας και γι’ αυτό τον αναζητούσε από νωρίς το πρωί. Όταν πήγε στο σπίτι, βρήκε την εξώπορτα της αυλής ανοιχτή», καταλήγει.

«Τον περιμέναμε στην Αμερική και τον εξαφάνισαν στην Ελλάδα…»

Τα παιδιά του που ζουν στην Αμερική, έχουν εδώ και δυο χρόνια ένα αναπάντητο «γιατί». Ο γιος του, Τζον μίλησε στην εκπομπή με πόνο και συγκρατημένη οργή, ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια. «Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου. Αν ήξερα θα ήμουν πιο ήσυχος. Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος. Είχα μιλήσει μαζί του δύο ημέρες πριν εξαφανιστεί. Είχε κανονίσει να επιστρέψει και ήταν πολύ χαρούμενος. Ήθελε να έρθει να δει τα τέσσερα εγγόνια του, τα παιδιά τα δικά μου και του αδερφού μου», ανέφερε.

Ο αγνοούμενος μετά τον θάνατο της συζύγου του, το 2011 ταξίδευε συχνά στην Πατρίδα. Το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήταν το καταφύγιό του. «Στο τελευταίο του ταξίδι στην Ελλάδα έμεινε για έξι μήνες. Ερχόταν δύο φορές το χρόνο στην Αμερική για να μας βοηθά με τα εστιατόρια που έχουμε εδώ, καθώς είχε βγει στη σύνταξη αλλά και για να βλέπει τα εγγόνια του. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει κακία σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω με τη βοήθεια σας να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον που θα βγει μπροστά και θα μιλήσει. Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας», τόνισε ο γιος του αγνοούμενου.

Το προγραμματισμένο ραντεβού την νύχτα της εξαφάνισή του

Το βράδυ της εξαφάνισής του, ο Κωνσταντίνος Γρεβενίτης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον άνθρωπο που φρόντιζε τα χωράφια του και το επόμενο πρωί με τον ανιψιό του. Στον χρόνο που μεσολάβησε, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. «Ο γείτονας, είδε τον πατέρα μου το προηγούμενο απόγευμα γύρω στις τέσσερις – πέντε. Είχε μία συνάντηση στο σπίτι του με αυτόν που πρόσεχε τα περιβόλια. Από εκεί και πέρα δεν τον ξανά είδε κανείς. Το επόμενο πρωί είχε προγραμματίσει να πάει με τον ξάδερφο μου στον δικηγόρο του και από εκείνον μάθαμε ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ. Τα μόνα στοιχεία που γνωρίζω είναι ότι τα κλειδιά και το αυτοκίνητο του, ήταν στο σπίτι και πως τα γυαλιά οράσεως που φορούσε, βρέθηκαν πεταμένα στην αυλή. Τον επιστάτη που τον είδε τελευταίος, δεν τον γνωρίζω. Ξέρω μόνο ότι η αστυνομία τον κάλεσε αρκετές φορές για κατάθεση», επεσήμανε ο γιος του Κώστα Γρεβενίτη.

Ο γιος του αναφέρεται και σε ένα κρίσιμο στοιχείο από βιντεοληπτικό υλικό τη νύχτα της εξαφάνισης που η οικογένεια προσπαθεί, μέσω νομικών ενεργειών, να αποκτήσει καθώς δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία. «Υπάρχει και ένα βίντεο από έναν φούρνο κοντά στο σπίτι του πατέρα μας που καταγράφει το αυτοκίνητο του επιστάτη να φεύγει. Προσπαθούμε να βάλουμε έναν δικηγόρο και σαν γιοι του, να έχουμε όλα τα χαρτιά. Η αστυνομία δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα», είπε κλείνοντας.

«Πρώτη φορά ακούω ότι θα πήγαινε μάρτυρας σε δικαστήριο όταν χάθηκε…»

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και ο Δημήτρης Γρεβενίτης, ο δεύτερος γιος του αγνοούμενου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, που ζει στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την εξαφάνιση του πατέρα του αλλά και μια κρίσιμη λεπτομέρεια που – όπως υποστηρίζει – άκουσε για πρώτη φορά. Ότι το πρωί της επόμενης μέρας απ’ την εξαφάνιση ο πατέρας του επρόκειτο να εμφανιστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο.

«Εγώ δεν γνώριζα ότι ο πατέρας μου θα παρουσιαζόταν ως μάρτυρας σε δικαστήριο. Δεν μου το είπε ο ξάδελφός μου, ούτε ο δικηγόρος. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το προηγούμενο απόγευμα, ο ξάδελφος μου άφησε τον πατέρα μου στο σπίτι του και έφυγε. Το πρωί του τηλεφώνησε τυχαία και δεν απάντησε. Έτσι αποφάσισε να περάσει από το σπίτι του αλλά και πάλι δεν τον βρήκε. Συνέχισε τις δουλειές του και πήγε στα ζώα και στο γυρισμό, το βράδυ, που είχαν κανονίσει να πάνε στον δικηγόρο, δεν εμφανίστηκε και τότε ανησύχησε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Όταν μου τηλεφώνησε για να με ενημερώσει για την εξαφάνιση του πατέρα μου τον ρώτησα…. “Αφού είδες το αυτοκίνητο του πατέρα μου έξω απ’ το σπίτι του το πρωί που πέρασες. Δεν αναρωτήθηκες που είναι ο θείος μου;”», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η τελευταία επικοινωνία

Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του, ήταν λίγες ημέρες πριν χαθεί και όλα μαρτυρούσαν έναν άνθρωπο που έκανε σχέδια για την επιστροφή του στην Αμερική. «Ρώτησε τη γυναίκα μου τι θέλει να της φέρει. Ήταν να έρθει πίσω στην Αμερική, μετά από μία ή δύο εβδομάδες. Είδε τον εγγονό του, στο FaceTime, που έχει πάρει και το όνομα του», είπε σχετικά.

Ο Δημήτρης περιγράφει γεμάτος ένταση τη στιγμή που τον κάλεσε στο τηλέφωνο ο ξάδελφος του και του ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του χάθηκε. «Μου λέει “Τζίμη ο πατέρας σου χάθηκε! Πάρε γρήγορα τηλέφωνο τον δικηγόρο”. Μου έκανε εντύπωση που πήρε πρώτα εμένα τηλέφωνο και όχι τα αδέλφια μου, γιατί δεν το συνήθιζε. Για μία εβδομάδα έπαιρνα τηλέφωνο τον προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος και ρωτούσα για τα στοιχεία… Αν βρήκαν αίμα, αν άκουσε κανένας τίποτα, αν βρήκαν οτιδήποτε στο σπίτι του πατέρα μου και μου απαντούσαν αρνητικά. Μετά από τρεις μέρες μαθαίνω από την θεία μου ότι βρήκαν τα γυαλιά του», είπε.

Σήμερα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσευχή και επιμονή. «Εγώ είμαι εδώ στην Αμερική, κάνω τον σταυρό μου και προσεύχομαι να βρεθεί η αλήθεια. Πιστεύω ότι αν βάλετε στον μάρτυρα, ανιχνευτή ψεύδους, θα αποτύχει. Εγγυώμαι ότι θα αποτύχει 100%. Γιατί η ιστορία που λέει, αλλάζει..», τονίζει. Για το σπίτι στη Λακωνία και τα κλειδιά, ο γιος του αγνοούμενου λέει πως δεν έχουν πρόσβαση. Τα κλειδιά του σπιτιού τα έχει μόνο ο τρίτος αδελφός τους και ο δικηγόρος του πατέρα τους. «Δεν είχε άλλος κλειδιά και δεν είχε πειραχτεί τίποτα μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν και χρήματα, δεν πήραν τίποτα», υποστήριξε.

Μια μέρα πριν εξαφανιστεί, ο πατέρας του συναντήθηκε με τον επιστήθιο φίλο του στην πλατεία του χωριού και του εκμυστηρεύτηκε κάποιες πληροφορίες για έναν επιστάτη με τον οποίο είχε έρθει σε ρήξη. «Το πρωί συνάντησε έναν φίλο του και ήπιαν καφέ. Τον έχουν καλέσει για κατάθεση δύο – τρείς φορές οι αστυνόμοι. Ο πατέρας μου του ανέφερε ότι είχε τσακωθεί με έναν επιστάτη για τα χωράφια, πριν αναλάβει ο καινούργιος. Έναν από την Τρίπολη που τον έδιωξε. Όταν συναντήθηκε με τον νέο διαχειριστή ήταν γύρω στις 5:30 το απόγευμα και από ό,τι λένε δεν φαίνεται στην κάμερα. Αναρωτιέμαι και νύχτα να ήταν δεν βλέπεις πότε φεύγει ένα αυτοκίνητο και πότε μπαίνει;», κατέληξε.