Μετά τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες σε δύο πτέρυγες του σωφρονιστικού καταστήματος, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Στη Β1 πτέρυγα, οι έλεγχοι σε κελιά αποκάλυψαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους 47 έως 50 εκατοστών, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και μία μεταλλική ράβδο μήκους 95 εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI») πραγματοποίησε έρευνα και στη Δ1 πτέρυγα. Ελέγχθηκε, μεταξύ άλλων, και το κελί του βαρυποινίτη, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν κοντά στο σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Επιπλέον, ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκαν σε κελιά δύο Ελλήνων κρατουμένων.

Έφοδος πραγματοποιήθηκε και στις φυλακές Διαβατών, όπου – σύμφωνα με το ίδιο μέσο – δεν βρέθηκαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του εγκλήματος.