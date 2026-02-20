Νέο οπτικοακουστικό υλικό για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, παρουσιάζοντας εικόνες από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των εμπλεκομένων το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν ο 43χρονος ισοβίτης δολοφονήθηκε από συγκρατούμενό του, μπροστά στα μάτια 50χρονου αρχιφύλακα.

Το ντοκουμέντο του MEGA δείχνει τα βήματα δράστη και θύματος προς την έξοδο της πτέρυγας, τη συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν ακόμη κρατούμενο, καθώς και την αναστάτωση που ακολούθησε. Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι φαίνονται να κινούνται γρήγορα στον διάδρομο, αμέσως μετά τη δολοφονία. Ακολούθησαν αντιφατικές καταθέσεις του αρχιφύλακα, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, μαζί με τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία σημειώθηκε στο πρώην αρχιφυλακείο, σε σημείο «τυφλό» από κάμερες. Παραμένει άγνωστο πώς το όπλο εισήχθη στις φυλακές και πέρασε από τις μαγνητικές πύλες, φτάνοντας στα χέρια του εκτελεστή.

Στις 18:49 κάμερα κατέγραψε τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κινούνται προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς να φαίνεται κάτι ύποπτο. Στις 18:52 συναντούν τον αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, ενώ στις 18:56 κατευθύνονται προς το πρώην αρχιφυλακείο, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι εικονίζονται να κινούνται ταχύτατα στον διάδρομο, προσπαθώντας να διαχειριστούν την κρίσιμη κατάσταση που είχε μόλις προκύψει.

Το ερώτημα παραμένει: ποιος είχε το όπλο και πώς κατάφερε να το περάσει μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα; Τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά που δεν καταγράφηκαν από τις κάμερες;

Καταθέσεις και αντιφάσεις

Πρόσωπα-κλειδιά έχουν καταθέσει ότι ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας και το θύμα είχαν συχνές προστριβές το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με το ποιος κανόνισε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο. Ο αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του το ζήτησαν, ενώ μάρτυρας αναφέρει πως εκείνος ήταν που τους κάλεσε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 50χρονος ισοβίτης βρέθηκε παγιδευμένος χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Ο αρχιφύλακας έδωσε δύο διαφορετικές εκδοχές: αρχικά είπε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές, ενώ στη δεύτερη κατάθεση το αρνήθηκε, αν και παραδέχτηκε πως ήταν παρών.

Οι απολογίες στον ανακριτή

Τρεις ώρες διήρκεσε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου καθ’ ομολογίαν δράστη στον Ανακριτή Λαμίας. Ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Τάρτης, ανέφερε ότι ο πελάτης του ενήργησε σε άμυνα και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το θύμα τον παρέσυρε στη συνάντηση με τον αρχιφύλακα, με πρόσχημα την εύρεση συνηγόρου. Η υπεράσπιση ζητά αναπαράσταση του εγκλήματος για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του.

Λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο συνήγορός του Δημήτριος Γκαβέλας δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε τις προθέσεις του δράστη και παρακολούθησε σοκαρισμένος τη δολοφονία.