Αντιφάσεις στις καταθέσεις του κατηγορούμενου αρχιφύλακα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς αν και το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του, ο ίδιος έχει δώσει διαφορετικές περιγραφές, τόσο για τη σκηνή της δολοφονίας, όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Τα στοιχεία που εξασφάλισε και παρουσίασε αποκλειστικά η εκπομπή «Live News» του MEGA, αποκαλύπτουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες, οι εικόνες ρίχνουν περισσότερο φως στα δραματικά γεγονότα και ενδεχομένως εξηγούν, γιατί ο αρχιφύλακας κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα. Ο ίδιος υποστηρίζει, πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε να αντιληφθεί, πώς ο δράστης πήρε το όπλο στα χέρια του.

Στην πρώτη κατάθεσή του ανέφερε, ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές, ενώ στη δεύτερη αρνήθηκε το γεγονός, αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα εκτυλίχθηκε μπροστά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε τρεις φορές τον Έλληνα ισοβίτη σε σημείο χωρίς κάλυψη από κάμερες, με τον αρχιφύλακα να βρίσκεται μόλις ένα μέτρο μακριά.

Τα ερωτήματα παραμένουν. Γιατί ο αρχιφύλακας δίνει διαφορετικές περιγραφές για τη σκηνή του εγκλήματος; Γιατί αρχικά υποστήριξε ότι το θύμα προσπάθησε να τον σκοτώσει και στη συνέχεια το αναίρεσε; Και κυρίως, πώς πέρασε το όπλο μέσα στις φυλακές; Αρχικά, στην πρώτη του κατάθεση, υποστήριξε πως είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Αργότερα όμως το αρνήθηκε, λέγοντας πως επικρατούσε καθεστώς φόβου και ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

Οι κινήσεις που κατέγραψαν οι κάμερες

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος, και ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς την έξοδο της πτέρυγας.

Στις 18:52 έφτασαν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συνάντησαν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα. Στις 18:56 κινήθηκαν προς το πρώην αρχιφυλακείο, όπου έγινε το φονικό. Ένα λεπτό πριν τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφηκαν να τρέχουν στον διάδρομο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο, ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς αυτό πέρασε από τις μαγνητικές πύλες των φυλακών. Ένας πρώην κρατούμενος περιγράφει στο «Live News»: «Περνάς την κιγκλίδα. Η κιγκλίδα είναι ένας φύλακας που σου λέει, σε ρωτάει “Πού πας κύριε;”, “Πού θες να πας κύριε;” και του λες “Στο αρχιφυλακείο”. Σου λέει “Περίμενε”. Έχει τα χαρτάκια… Χαρτάκια για να πας στο αρχιφυλακείο. Δεν πας έτσι κουτουρού».

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, κρατούμενοι φέρονται να έχουν αναφέρει, ότι οι μαγνητικές πύλες για τον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων συχνά δεν λειτουργούσαν, αφήνοντας κενά στην ασφάλεια.

Ο ρόλος του αρχιφύλακα

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Λαμίας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Επιμένει πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο οι αντιφάσεις του προκαλούν ερωτήματα για τον ρόλο του στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο αρχιφύλακας τον Ιούνιο του 2024 είχε οριστεί να εκπαιδεύει νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε θέματα ασφάλειας καταστημάτων κράτησης. Επιπλέον, όπως αναφέρει, υπάρχουν μαρτυρίες, ότι στο αρχιφυλακείο την ώρα του εγκλήματος βρίσκονταν και άλλα άτομα.