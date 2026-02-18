Χειροπέδες πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 οι αστυνομικοί στον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. O ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 43χρονου ισοβίτη δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν κατά την απολογία και προχώρησε στην έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Ο δικαστικός λειτουργός τον θεώρησε συνεργό και σύμφωνα με πληροφορίες δεν πείστηκε από το σενάριο ότι ο 43χρονος ισοβίτης πήγε να τον πυροβολήσει και αφοπλίστηκε από έναν Βούλγαρο ισοβίτη που βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο.

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το βράδυ της περασμένης Κυριακής(15/02/26). Σύμφωνα με όσα έχουν ισχυριστεί τόσο ο αρχιφύλακας όσο και ο 38χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, όλα διαδραματίστηκαν στο παλιό αρχιφυλακείο. Και οι δυο φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 43χρονος ισοβίτης είχε μπει στον παραπάνω χώρο με απειλητικές διαθέσεις και έβγαλε ένα πιστόλι με το οποίο προσπάθησε να πυροβολήσει τον προϊστάμενο των σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Δομοκού. Τότε, ο 38χρονος Βούλγαρος του επιτέθηκε, του πήρε όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε το όπλο και στην συνέχεια τον πυροβόλησε 2 φορές στο κεφάλι.

Τέλος, οι αστυνομικές αρχές πλέον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από τη δολοφονία να υπάρχει ακόμα και ένα συμβόλαιο θανάτου ωστόσο μελετούν όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.