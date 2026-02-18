Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο αρχιφύλακας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από τη δολοφονία 43χρονου ισοβίτη μέσα στο αρχιφυλακείου

Ο αρχιφύλακας μετά τη σύλλψή του, προσήχθη το βράδυ της Τετάρτης (18/2) ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, κάτω υπό σχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί την Τρίτη στην Καρδίτσα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Λαμίας.

Ο αρχιφύλακας συνελήφθη κατόπιν σχετικού εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος.

Επίσης, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη.

Σημειώνεται ότι, η έρευνα το τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.