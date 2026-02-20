Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας ο Βούλγαρος ισοβίτης, κρατούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία 43χρονου Έλληνα στις φυλακές Δομοκού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή το θύμα επιχείρησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα. Ωστόσο, από την έρευνα των αρχών δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε ποιον ανήκε το μοιραίο όπλο.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με κλούβα της Αστυνομίας και τη συνοδεία ισχυρής δύναμης τεσσάρων περιπολικών. Πριν από την έναρξη της απολογίας του, είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τον συνήγορό του, κ. Τάρτη, ενώ αναμένεται να απολογηθεί για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού με γραπτό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους νέο βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει ενταχθεί στη δικογραφία και εξετάζεται στο πλαίσιο της ανάκρισης. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο και εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί διεξοδικά, γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει τη διαδικασία.

Οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου, σειρά θα πάρει ο αρχιφύλακας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνεργεία στη δολοφονία που σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις δύο καταθέσεις που έδωσε στις αρχές προέκυψαν αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να του απαγγελθούν κατηγορίες. Στην πρώτη κατάθεση υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές το θύμα, ενώ στη δεύτερη το αρνήθηκε. Λίγο αργότερα, παραδέχθηκε ότι η δολοφονία έγινε μπροστά του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές κατά του Έλληνα ισοβίτη, σε σημείο που δεν καταγραφόταν από τις κάμερες των φυλακών Δομοκού.

Σε ερώτηση για το αν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στο κελί του θύματος —καθώς ο δράστης ισχυρίστηκε πως εκείνος μετέφερε το όπλο— ο αρχιφύλακας αρχικά απάντησε ότι δεν είχε βρεθεί κάτι ύποπτο, για να το αναιρέσει αργότερα.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι στις φυλακές επικρατούσε καθεστώς φόβου, το οποίο καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο του κελιού του 43χρονου ισοβίτη.