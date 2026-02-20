Μυστηριώδης δολοφονία συγκλονίζει την επιστημονική κοινότητα, καθώς ο αστροφυσικός της NASA Carl Grillmear, γνωστός για τη συμβολή του στην ανακάλυψη νερού σε μακρινό πλανήτη, βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία 911 δέχθηκε κλήση για ένοπλη επίθεση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 67χρονο επιστήμονα με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Grillmair εργαζόταν στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων Δεδομένων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο συνεργάζεται με τη NASA και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ. Συνάδελφοί του χαρακτήρισαν την έρευνά του «εξαιρετική» και υπογράμμισαν ότι η ανακάλυψη νερού αποτελεί «σαφή ένδειξη πως οι συνθήκες στον πλανήτη είναι ευνοϊκές για ζωή».

Η ζωή και το έργο του Carl Grillmear

Όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, ο επιστήμονας είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ιδιωτικό παρατηρητήριο, εξοπλισμένο με τηλεσκόπια για τη μελέτη κομητών και αστεροειδών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Γη. Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 29χρονου υπόπτου, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε προσωπική σχέση μεταξύ των δύο.

Σε δημοσίευμά τους, οι Los Angeles Times σημειώνουν: «Ένας εξαιρετικός αστροφυσικός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της γαλαξιακής αστρονομίας και τη μελέτη μακρινών πλανητών για περισσότερα από 40 χρόνια, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας ύποπτος για φόνο έχει κατηγορηθεί».

Renowned scientist who discovered water on distant planet shot dead on front porch of California home https://t.co/kw2AFHCyUb — Daily Mail (@DailyMail) February 20, 2026

Η κληρονομιά του στην επιστήμη

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στη δομή του Γαλαξία μας. Οι επιστημονικές του εργασίες επικεντρώνονταν στα αστρικά ρεύματα και την εξέλιξη των γαλαξιών, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατανόηση της κοσμικής μας γειτονιάς.

Το 2007, ο Grillmair δημοσίευσε μελέτη για την παρουσία νερού σε πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, μια ανακάλυψη που άνοιξε νέους δρόμους στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Για το έργο του είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και ένα μετάλλιο της NASA.