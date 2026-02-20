Την πρώτη του δήλωση για τις 262 φωτογραφίες από την περίοδο 1943 – 1944, στις οποίες περίοπτη θέση καταλαμβάνουν τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή, έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε.

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα».

Σε δηλώσεις που έκανε την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του στο Βέλγιο, ο συλλέκτης των φωτογραφιών που πλέον πιστοποιήθηκαν ως αυθεντικές, δήλωσε πως είναι χαρούμενος που η υπόθεση έκλεισε, μετά τις συνομιλίες που είχε με τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού που τον συνάντησαν, ενώ φάνηκε αγχωμένος με τη διάσταση που έχει λάβει το θέμα και δεν ήθελε να φανεί στην κάμερα.

Η οριστική απόκτηαση της συλλογής

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού, προχωρά στην οριστική απόκτηση της ιστορικής συλλογής Χόιερ, διασφαλίζοντας την επιστροφή στην Ελλάδα ενός σπάνιου οπτικού αρχείου από την περίοδο 1943-1944.

Διαβάστε ακόμα: Καισαριανή: Η φωτογραφία καθενός από τους 200 εκτελεσθέντες κρύβει και μια τραγική ιστορία

Μετά από επιτόπια εξέταση στο Βέλγιο από ειδικούς εμπειρογνώμονες, επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα των 262 φωτογραφιών, οι οποίες αποτυπώνουν στιγμιότυπα από την κατεχόμενη Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμβληματικές και συγκλονιστικές λήψεις από την Καισαριανή. Η παρέμβαση του Υπουργείου σταμάτησε τη δημοπράτηση του υλικού, το οποίο πλέον περνά στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Μαζικοί φορείς, συνδικάτα, δήμοι, πανεπιστημιακοί και κυρίως οι συγγενείς των εκτελεσθέντων είχαν ζητήσει από το ελληνικό κράτος να αποκτήσει άμεσα τα ιστορικά τεκμήρια. «Ο προορισμός τους πρέπει να είναι ένας και μοναδικός. Η απόκτησή τους από τη ελληνική πολιτεία. Πρώτο και καλύτερο το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο οποίο δικαιωματικά ανήκουν οι φωτογραφίες. Το ΕΑΜϊκό μουσείο Αντίστασης, στην Καισαριανή», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κυριακούδης, συγγενής εκτελεσμένου.