Ο Δήμος Χαϊδαρίου με επιστολή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ζητά την παρέμβασή τους για την απόκτηση των φωτογραφιών που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Οι εκτελεσθέντες ήταν κρατούμενοι του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών-κρατουμένων του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, λίγο πριν την εκτέλεσή τους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, συγκλονίζουν και συγκινούν».

Οι φωτογραφίες χαρακτηρίζονται ως ιστορικά ντοκουμέντα και, σύμφωνα με την επιστολή, αποτελούν τα μοναδικά φωτογραφικά τεκμήρια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών που μεταφέρθηκαν το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1944 από το Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου για να στηθούν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στην Καισαριανή.

Η δημοτική αρχή σημειώνει πως «προκαλεί δέος η στάση τους, η οποία απεικονίζεται και στις φωτογραφίες, καθώς με θάρρος και με το κεφάλι ψηλά βάδισαν προς το θάνατο». Οι εικόνες, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνουν την αξιοπρέπεια, την παλληκαριά και την αποφασιστικότητά τους απέναντι στους Ναζί κατακτητές.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου υπογραμμίζει ότι τα σπάνια αυτά τεκμήρια δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αγοραπωλησίας ή συλλογής ιδιωτών, επισημαίνοντας πως «δεν έχουν θέση σε καμία δημοπρασία ή προσωπικό τρόπαιο».

Αίτημα για ανάδειξη του Μπλοκ 15 σε Μουσείο

Η επιστολή αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη το Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου να μετατραπεί σε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, όπου θα εκτίθενται οι φωτογραφίες και άλλα ιστορικά ντοκουμέντα, προσβάσιμα για το κοινό και τη νεολαία. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την αγωνιστική και ηρωική ιστορία του ελληνικού λαού.

Καταλήγοντας, ο Δήμος ζητά από τα αρμόδια υπουργεία και τη Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών, να αποκτηθούν και να αποδοθούν στον Δήμο Χαϊδαρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, καθώς και στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, του οποίου μέλη και στελέχη ήταν οι 200 εκτελεσθέντες.