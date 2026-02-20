Στη Γάνδη μεταβαίνει σήμερα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού, με αποστολή να συναντήσει τον κάτοχο μιας σπάνιας συλλογής φωτογραφιών που τεκμηριώνουν την πορεία και τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Οι φωτογραφίες φέρεται να έχουν ληφθεί από Γερμανό αξιωματικό.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το Υπουργείο, απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και νομική τεκμηρίωση, ξεκινώντας από την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της νομιμότητας προέλευσης του υλικού.

Η αποστολή στη Γάνδη και το ιστορικό υλικό

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι ο συλλέκτης ενδέχεται να διαθέτει ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες από την επίμαχη περίοδο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο που πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κηρύξει τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής ως μνημείο, μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, αναγνωρίζοντας τη μοναδική ιστορική της αξία. Οι συγκλονιστικές εικόνες αποτυπώνουν τους μελλοθάνατους που οδηγούνταν ανά εικοσάδες στον τοίχο, χωρίς να λυγίζει το ηθικό τους.

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των φωτογραφιών έχει εισέλθει στην τελική της φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το κρίσιμο ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα στελέχη και οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα επισκεφθούν τα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας των φωτογραφιών. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα, η συλλογή θα αναγνωριστεί επίσημα ως μνημείο της χώρας.

Νομικές προεκτάσεις και διαπραγματεύσεις

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων αλλάζει ριζικά τη διαπραγματευτική βάση, καθώς καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε πώληση ή δημοπράτηση σε τρίτους. Πλέον, το ζητούμενο είναι αν η απόκτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση λόγω του μνημειακού χαρακτήρα του υλικού.

Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι επικρατεί θετικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κάτοχος φαίνεται να αναγνωρίζει τη μεγάλη ιστορική σημασία της συλλογής για την Ελλάδα. Η αυτοψία αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι ώρες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Δηλώσεις Λίνας Μενδώνη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των δώδεκα φωτογραφιών, χαρακτηρίζοντάς τες ως ανεκτίμητα τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όπως δήλωσε, οι εικόνες δίνουν «πρόσωπο στις ιστορικές μαρτυρίες» για το ήθος και τον πατριωτισμό των εκτελεσθέντων, ενώ παράλληλα προσφέρουν και το «βλέμμα του κατακτητή» στην κατεχόμενη Ελλάδα.

Η ίδια ανέφερε ότι η Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και ότι οι εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν στο Έβεργκεμ του Βελγίου για να εξετάσουν τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο αποκτά τη νομική βάση για να τη διεκδικήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

Αναφορές του Νικήτα Κακλαμάνη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη πλήρους φωτογραφικού άλμπουμ και όχι μεμονωμένων λήψεων από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews, οι πληροφορίες που έλαβε από την υπουργό Πολιτισμού συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την απόφαση του Υπουργείου να κηρύξει τις φωτογραφίες προστατευόμενο μνημείο. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους διεθνείς κανόνες που απαγορεύουν τη δημοπράτηση τεκμηρίων ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, οδήγησε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται απευθείας μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την επίσημη πιστοποίηση της γνησιότητας από τους εμπειρογνώμονες και την πλήρη καταγραφή του περιεχομένου του άλμπουμ. Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή θα παραμείνει εγγυητής της διαδικασίας έως ότου το υλικό περιέλθει οριστικά στην κυριότητα του ελληνικού κράτους.