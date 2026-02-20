Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει από το απόγευμα αρκετές περιοχές της χώρας, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, ειδικά στην Αττική, όπου αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, σημαντικά ύψη βροχής έχουν καταγραφεί στα ηπειρωτικά, κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 (ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, φτάνοντας τα 78,6 mm.

Ακολουθεί πίνακας με τις οκτώ περιοχές όπου παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε επτά περιοχές. Στο επίκεντρο των βροχών και καταιγίδων θα βρεθούν εκ νέου η δυτική και η ανατολική Ελλάδα.

Αναλυτικά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τη δυτική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Πέμπτη (19/2), επικαιροποιήθηκε βάσει των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής.β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο έως αργά το απόγευμα. γ. στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. δ. στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. ε. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου. στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο, από το πρωί έως νωρίς το απόγευμα. Ισχυροί νότιοι άνεμοι εντάσεως έως 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20/2) έως τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Ο καιρός του Σαββάτου (21/2)

Στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στα ανατολικά, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά, αρχικά νότιοι 5-7 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας στους 10-13 βαθμούς στα βόρεια, 14-17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Ο καιρός της Κυριακής (22/2)

Στα ανατολικά και νότια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, στα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς σε ημιορεινά της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας (23/2)

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια και πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας.